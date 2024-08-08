DEPREM KONUTLARI HAK SAHİPLİĞİ BORÇLANMA ŞARTLARI NEDİR?

Başkanlığımızca ihale ve emanet usulü ile yeni konut yapılacaklar veya Evini Yapana Yardım yöntemine göre konut yapılacaklara konut kredisi açılarak, kredisi 20 yıl vadeli ve faizsizdir.

Orta hasarlı konutları için onarım yardımı yapılacakların kredisi 10 yıl olup, vadeli ve faizsizdir.

Yeni işyeri yapılacaklar için kredisi yıllık % 4 faizli ve 10 yıl vadeli olarak, 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre borçlandırılacaktır.

Mülk sahibi ebeveynleri vefat etmiş, reşit olmayan kişiler için velisi veya vasisi tarafından borçlandırma işlemleri yapılabilecektir.



