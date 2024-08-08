Kahramanmaraş merkezli deprem afetlerinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis il merkezleri ve ilçelerinde kura ile kendilerine konut çıkan vatandaşların açık borçlandırma işlemlerinde başvurular 10 Ağustos’ta doluyor. Peki deprem konutları için borçlanma şartları nedir? Hak sahipliği borçlanması yapılmazsa ne olur, konutlar iptal olur mu?
Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat deprem felaketinin ardından yapılan hak sahipliği tespitlerine göre kura sonucu konut sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar için borçlanma başvuru süresi sona eriyor.
DEPREM KONUTLARI HAK SAHİPLİĞİ BORÇLANMA SÜRESİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?
Kahramanmaraş merkezli deprem afetlerinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ, Osmaniye, Şanlıurfa, Adana ve Kilis il merkezleri ve ilçelerinde 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşlarımızın açık borçlandırma işlemlerinin 12 Haziran 2024 – 10 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılması gerekmektedir.
Hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşlarımızın açık borçlandırma işlemleri, 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre yapılacaktır.
Bu kapsamda; borçlandırma işlemlerinin etkin ve verimli bir şekilde koordinasyonunun sağlanması amacıyla söz konusu il ve ilçelerde yeteri kadar borçlandırma senedi bulundurulması, banka ve AFAD personeli görevlendirilmesi, konut teslimi için tebligat yapılanlardan borçlandırma senedine imza atmayan hak sahibine konut teslim edilmemesi, 7269 sayılı Kanunun 3177 sayılı Kanunla değişik 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahipliklerinin iptal edilmesi gerekmektedir.
DEPREM KONUTLARI HAK SAHİPLİĞİ BORÇLANMASI YAPILMAZSA NE OLUR?
Kahramanmaraş Valiliği, 6 Şubat depremleri sonrası hak sahipliği sonuçlarına göre çekilen kurada konut hakkı kazanan depremzedelerin borçlandırılmalarına yönelik son başvuru tarihinin 10 Ağustos olduğunu açıkladı.
Kahramanmaraş Valiliği, depremzede hak sahiplerine yönelik yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, konut hakkı kazanan depremzedelerin borçlandırılmalarına yönelik 60 günlük yasal günün son gününün 10 Ağustos olduğunu duyurdu.
Yapılan yazılı açıklamada, “06.02.2023 tarihli Kahramanmaraş merkezli deprem afetlerinden etkilenen Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde 7269 sayılı kanun çerçevesinde hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut ikan vatandaşlarımızın açık borçlandırma işlemleri 29 Şubat tarihinde başlamıştır.
Yürütülen hak sahipliği çalışmaları çerçevesinde; 12 Haziran-10 Ağustos 2024 tarihlerinde borçlandırma ilanına geçildiği ve bu tarihlerde borçlandırma işlemi yapılmaz ise hak sahipliğinin sona ereceği ilan edilmiştir.
7269 sayılı kanunun (3177 sayılı kanun ile değiştirilmiş olan) 40. maddesine göre 60 günlük yasal sürenin son günü olan 10 Ağustos 2024 tarihine kadar borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri iptal edilecektir.
Bu sebeple borçlandırma yapmak isteyen vatandaşlarımızın, borçlandırma işlemleri için Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğüne, diğer ilçelerde ilçe kaymakamlıklarına ve il dışında bulunan hak sahiplerimiz ise bulundukları ilin AFAD İl Müdürlüğüne şahsen veya kanuni vekilleri aracılığı ile başvurmaları önem arz etmektedir" denildi.
DEPREM KONUTLARI HAK SAHİPLİĞİ BORÇLANMA ŞARTLARI NEDİR?
Başkanlığımızca ihale ve emanet usulü ile yeni konut yapılacaklar veya Evini Yapana Yardım yöntemine göre konut yapılacaklara konut kredisi açılarak, kredisi 20 yıl vadeli ve faizsizdir.
Orta hasarlı konutları için onarım yardımı yapılacakların kredisi 10 yıl olup, vadeli ve faizsizdir.
Yeni işyeri yapılacaklar için kredisi yıllık % 4 faizli ve 10 yıl vadeli olarak, 7269 sayılı Kanunun 40. maddesine göre borçlandırılacaktır.
Mülk sahibi ebeveynleri vefat etmiş, reşit olmayan kişiler için velisi veya vasisi tarafından borçlandırma işlemleri yapılabilecektir.