Yani kentsel konut hak sahibi ve TOKİ eliyle ihalesi yapılan rakamı gördüğümüzde yüzde 50'sinin çok şükür ihalesi yapılmış, 3 bin 263'ü tamamlandı ve teslimat süreci de devam ediyor. İhalesi yapılan konutların da yüzde 23'ünün tamamlandığını görüyoruz ve teslimat sürecinde olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalara sahada, bürokraside iştirak edeceğiz, ediyoruz. 5 bin konut daha teslim edilecek ve inşallah yıl sonunda yüzde 58 oranında bir teslimata ulaşacağız."