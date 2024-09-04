DGS sonunda bir lisans programına yerleştirilen adaylara ne kadar süre ile hazırlık programı uygulanır. En çok 3 yarı yıl hazırlık programı uygulanır.

Sınav sonucunda beklediğimden az puan aldım. Sonuçların tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?

Sınav sonuçlarının yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sınav sonuç belgelerinin gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, kılavuzda yapılan açıklamalara uygun bir dilekçe hazırlayıp gerekli ücretin yatırıldığını gösteren dekontu da ekleyerek ÖSYM 'ye başvurabilirler.