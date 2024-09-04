2024 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM tarafından henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak, eğitim bilgilerini kontrol süreci 2 Eylül'de tamamlandıktan sonra sonuçların kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor. Geçmiş yıllara bakıldığında, DGS sonuçlarının başvuru süreci ve sınav tarihinden yaklaşık 4 ila 6 hafta sonra duyurulduğu görülüyor. DGS 30 Haziran'da düzenlenenmişti. Peki DGS sonuçları 2024 neden açıklanmadı? ÖSYM 2024 DGS sonuçlarını bugün açıklar mı? İşte DGS sonuçları açıklanma tarihi ve ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı...
2024 DGS sınav sonucu ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS sonuçları neden açıklanmıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM’nin yayımladığı takvimle 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar için yapılan Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) sonuç tarihi belli oldu. DGS sonuçları 2024 için sayılı günler kaldı. 2024 DGS'nin sonuçları ÖSYM tarafından 14 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Ancak DGS sonuçları beklenen tarihte açıklanmadı. Peki, DGS sonuçları ne zaman açıklanır? DGS sonuçları bugün belli olur mu? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte DGS sonuçları 2024 açıklanma tarihi ve ÖSYM DGS sonuç sorgulama ekranı...
DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin yayımlandığı takvim doğrultusunda DGS sonuçları 13 Eylül 2024 tarihinde ilan edilecek.
DGS sonuçları nasıl sorgulanır?
Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sonuç sorgulama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.
ÖSYM DGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
DGS tercihleri ne zaman?
DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme işlemleri için tercihler de alınacak.
Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak. Adayların, tercihlerini yapmadan önce ilgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekiyor.
DGS sonunda bir lisans programına yerleştirilen adaylara ne kadar süre ile hazırlık programı uygulanır. En çok 3 yarı yıl hazırlık programı uygulanır.
Sınav sonucunda beklediğimden az puan aldım. Sonuçların tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?
Sınav sonuçlarının yeniden incelenmesini isteyen adaylar, sınav sonuç belgelerinin gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, kılavuzda yapılan açıklamalara uygun bir dilekçe hazırlayıp gerekli ücretin yatırıldığını gösteren dekontu da ekleyerek ÖSYM 'ye başvurabilirler.