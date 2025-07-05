DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 180 PERSONEL ALIMI: Sınav ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Dışişleri Bakanlığı, 2025 yılı için personel alımı yapacağını duyurarak kamuoyuna sevindirici bir haber verdi. Yapılan açıklamaya göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla en fazla 180 kişilik kadro için alım gerçekleştirilecek. Başvuru yapmayı düşünen adaylar için önemli bir şart da yaş sınırı oldu. Buna göre, 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Yani 01.01.1990 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek. Peki, Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte başvuru takvimi ve detaylar...















