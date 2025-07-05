DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 180 PERSONEL ALIMI: Sınav ne zaman, başvuru nasıl yapılır?

Dışişleri Bakanlığı, 2025 yılı için personel alımı yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Aday Meslek Memuru unvanıyla toplamda 180 kişi istihdam edilecek. Adaylar, başvuru süreci ve sınav aşamalarıyla ilgili detayları araştırırken, Bakanlık resmi sınav tarihini ve başvuru koşullarını da ilan etti.
Dışişleri Bakanlığı, 2025 yılı için personel alımı yapacağını duyurarak kamuoyuna sevindirici bir haber verdi. Yapılan açıklamaya göre, Aday Meslek Memuru unvanıyla en fazla 180 kişilik kadro için alım gerçekleştirilecek. Başvuru yapmayı düşünen adaylar için önemli bir şart da yaş sınırı oldu. Buna göre, 01 Ocak 2025 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor. Yani 01.01.1990 ve sonrasında doğanlar başvuru yapabilecek. Peki, Dışişleri Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? İşte başvuru takvimi ve detaylar...
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?
Giriş sınavının yazılı bölümü, 17 Ağustos 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olan adaylar, ardından muhakeme ve analiz yeteneği testi ile sözlü sınava davet edilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adayların başvuruları 7 Temmuz Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 14.00’te sona erecek. Başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden, “Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı platformu aracılığıyla yapılabilecek.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Sınava başvuracak adayların sağlaması gereken temel şartlar şunlardır:
T.C. vatandaşı olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen niteliklere sahip olmak,
01.01.2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1990 ve sonrasında doğanlar),
Yurt içindeki ya da YÖK denkliği bulunan yabancı üniversitelerin aşağıdaki lisans bölümlerinden mezun olmak:
Uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji
Veya bu bölümlerin müfredatında yer alan derslerin %80’ine sahip diğer bölümler
Ayrıca hukuk fakülteleri veya bu alanlarda lisansüstü eğitim almış mühendislik ve sosyal bilim mezunları da başvurabilecek.
YABANCI DİL ŞARTI VE DEĞERLENDİRME
Adaylar yalnızca bir yabancı dil kategorisinden sınava başvurabilecek. Kabul edilecek yabancı diller, gerekli YDS/e-YDS puanları, kontenjan sayıları ve sınava alınacak aday sayısı ilan metnindeki Tablo-1'de belirtildi. Yurt dışı üniversite mezunları için YÖK onaylı denklik şartı aranacak. Başvuru yapılan yabancı dilde YDS puanı olmayan adaylar, mezuniyet dili üzerinden değerlendirilip YDS’li adaylardan sonra sıralamaya alınacak.
BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Başvuru yapan herkes sınava girme hakkı kazanamayacak. Yabancı dil puanı ya da lisans mezuniyet not ortalaması, yazılı sınava alınacak adayların belirlenmesinde etkili olacak.
Daha önce Dışişleri Bakanlığı’nın Meslek Memurluğu sınavlarına üç kez girip başarısız olan adaylar tekrar başvuruda bulunamayacak.
Sınavla ilgili gelişmeler, sonuçlar ve duyurular Bakanlığın kariyer sayfası olan https://kariyer.mfa.gov.tr adresinden paylaşılacak. Adaylara ayrıca e-posta ile bilgilendirme yapılacak.