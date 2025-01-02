Bu yıl ve sonrasında doğan çocuklar için 60 ay boyunca 5 bin TL doğum yardımı yapılacak. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ödemeler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan yapılacak. Yeni doğacak ilk çocuk için tek seferlik 5 bin TL destek verilecek. İkinci, üçüncü ve sonraki çocuklar için 60 ay süreyle destek ödemesi yapılacak. Peki çocuk yardımı ne kadar? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?
2025 Aile Yılı kapsamında doğan çocuklar için geçerli olacak doğum yardımı resmileşti. Türkiye'de düşen genç nüfus oranının yükseltilmesi amacıyla 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı yapılacak.
Çocuk yardımına da değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aslında bizim mevcut bir çalışmamız vardı. Fakat 2015 yılından bugüne pek güncellenmemişti. 2015 yılında 300 liralık ilk doğuma bir destek vardı. İkinci çocuğa 400 lira, üçüncü çocuğa da 600 liralık tek seferlik bir destek. Tabii biz de bu minvalde bir çalışma gerçekleştirdik ve doğurganlığı teşvik etmek amacıyla da çok önemli bir desteği sunduk." dedi. Bu yıl ve sonrasında doğan çocuklar için 60 ay boyunca 5 bin TL doğum yardımı yapılacak. Peki, 2025 doğum yardımı ne kadar oldu? İşte, detaylar.
DOĞUM YARDIMI NE KADAR?
Türkiye'de düşen genç nüfus oranının yükseltilmesi amacıyla 1 Ocak 2025 ve sonrasında doğan çocuklar için doğum yardımı yapılacak. Birinci çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci çocuk için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için başvurunun yapıldığı ay itibarıyla 5 yaşını tamamlayana kadar (altmışıncı ay dâhil) aylık 5 bin TL ödeme yapılacak.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır.
Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Doğum yardımı başvurusu, çocuğun nüfus müdürlüğünde kaydı yapıldıktan sonra, "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi"nin doldurulup imzalanmasıyla yapılabilir.
Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Kamu kurumlarında çalışan kişiler ise çalıştıkları kuruma başvuracak. Yurtdışında yaşayanlar ise Türkiye'deki büyükelçilik ve konsolosluklardan başvuruda bulunabilecek.
DOĞUM YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı uygulaması için bayramdan sonra başvuruların alınmaya başlanacağını belirterek,
‘Aile Yılı’ kapsamında hayata geçirilen, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden kabul edilmesinin ardından bugün de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren doğum yardımına ilişkin de bilgi verdi. Göktaş, "Bu sene biliyorsunuz Aile Yılı, 85 milyon vatandaşlarımızla ailelerimizin huzuru, refahı için her türlü çalışmaları devam ediyoruz. Özellikle doğum yardımlarımız da biliyorsunuz artık Meclis’ten geçti.
Bayram sonrasında inşallah başvuruları alacağız. İlk doğan çocuklarımıza, 2025 yılının 1 Ocak itibarıyla doğan her bir çocuğumuza 5 bin liralık tek seferlik desteğimiz, ikinci çocuğumuza 1500 liralık annenin hesabına desteğimiz, üçüncü çocuk itibarıyla da annenin hesabına 5 bin liralık nakdi desteğimiz olacak. Şimdiden bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Tabii bu süreçte bizlere destek olan bütün milletvekillerimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten yoğun mesai harcadılar bayram arifesi, bayrama yetişsin ve bayram sonrasında da arkadaşlarımıza bu güzel hizmetlerimizi ‘Aile Yılı’na yaraşır bir şekilde yakıştırmak ve bütün vatandaşlarımızın istifadesine sunmak için bunlar çok çok kıymetli" diye konuştu.