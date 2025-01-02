Çocuk yardımına da değinen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aslında bizim mevcut bir çalışmamız vardı. Fakat 2015 yılından bugüne pek güncellenmemişti. 2015 yılında 300 liralık ilk doğuma bir destek vardı. İkinci çocuğa 400 lira, üçüncü çocuğa da 600 liralık tek seferlik bir destek. Tabii biz de bu minvalde bir çalışma gerçekleştirdik ve doğurganlığı teşvik etmek amacıyla da çok önemli bir desteği sunduk." dedi. Bu yıl ve sonrasında doğan çocuklar için 60 ay boyunca 5 bin TL doğum yardımı yapılacak. Peki, 2025 doğum yardımı ne kadar oldu? İşte, detaylar.