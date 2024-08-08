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Dünyanın en az satan arabaları belli oldu: Ünlüsünden az bilinene kadar hepsi var! Sadece 245 adet...

12:44 - 8/08/2024 الخميس
Yeni Şafak

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, otomobil fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Temmuz ayında, bazı büyük otomobil markaları sıfır otomobil piyasasındaki durgunluğu aşmak amacıyla çeşitli kampanyalar başlattı. Otomobil üreticileri, son üç aylık satış rakamları hakkında güncel verileri paylaşarak piyasa dinamiklerini ve gelecekteki fiyat hareketlerini şekillendirmeyi hedefliyor.

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2024'ün en az satan otomobilleri açıklandı. Yılın ilk yarısında, birçok model 1.000 adetten az satış rakamına ulaşarak düşük satış performansı sergiledi. Bu durum, otomobil pazarındaki tercihlerin ve talebin değişkenliğini gözler önüne seriyor.

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2024'ün en az satan otomobilleri şöyle:

Volvo C40 Recharge

Volvo bu yıl 1.015 adet satış gerçekleştirdi.

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Chevrolet Equinox Elektrikli Araç

Şimdiye kadar sadece 1.013 adet satıldı, ancak yılın geri kalanında satışların daha da artacağı bekleniyor.

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Lexus LC

Temmuz ayına kadar sadece 966 adet satış gerçekleştirildi.

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Lexus RC

Temmuz ayına 941 adet satıldı.

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BMW Z4

BMW bu yıl Z4'ü satın alacak sadece 928 kişi buldu.

Ineos Grenadier

Bu yıl şimdiye kadar 900 adet satıldı.

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Audi A8

Amiral gemisi 2024'te şu ana kadar sadece 854 A8 sattı.

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Volvo S/V90

Temmuz ayına kadar 808 adet satıldı.

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Audi A7

Bu yıl şu ana kadar 738 adet satıldı.

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Genesis G90

Dünyanın en büyük kaputlu aracı olarak bilinen Genesis G90 697 adet satıldı.

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Toyota Mirai

Toyota Mirai Temmuz ayına kadar sadece 245 adet satıldı.

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