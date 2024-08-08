Dünyanın en az satan arabaları belli oldu: Ünlüsünden az bilinene kadar hepsi var! Sadece 245 adet...

Küresel piyasalardaki dalgalanmalar, otomobil fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Temmuz ayında, bazı büyük otomobil markaları sıfır otomobil piyasasındaki durgunluğu aşmak amacıyla çeşitli kampanyalar başlattı. Otomobil üreticileri, son üç aylık satış rakamları hakkında güncel verileri paylaşarak piyasa dinamiklerini ve gelecekteki fiyat hareketlerini şekillendirmeyi hedefliyor.
2024'ün en az satan otomobilleri açıklandı. Yılın ilk yarısında, birçok model 1.000 adetten az satış rakamına ulaşarak düşük satış performansı sergiledi. Bu durum, otomobil pazarındaki tercihlerin ve talebin değişkenliğini gözler önüne seriyor.
2024'ün en az satan otomobilleri şöyle:
Volvo C40 Recharge
Volvo bu yıl 1.015 adet satış gerçekleştirdi.
Chevrolet Equinox Elektrikli Araç
Şimdiye kadar sadece 1.013 adet satıldı, ancak yılın geri kalanında satışların daha da artacağı bekleniyor.
Lexus LC
Temmuz ayına kadar sadece 966 adet satış gerçekleştirildi.
Lexus RC
Temmuz ayına 941 adet satıldı.
BMW Z4
BMW bu yıl Z4'ü satın alacak sadece 928 kişi buldu.
Ineos Grenadier
Bu yıl şimdiye kadar 900 adet satıldı.
Audi A8
Amiral gemisi 2024'te şu ana kadar sadece 854 A8 sattı.
Volvo S/V90
Temmuz ayına kadar 808 adet satıldı.
Audi A7
Bu yıl şu ana kadar 738 adet satıldı.
Genesis G90
Dünyanın en büyük kaputlu aracı olarak bilinen Genesis G90 697 adet satıldı.
Toyota Mirai
Toyota Mirai Temmuz ayına kadar sadece 245 adet satıldı.