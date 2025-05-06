ABD merkezli Global Firepower internet sitesinin yaptığı araştırmaya göre, 2025 itibarıyla dünyanın en güçlü insansız hava araçları (İHA) belirlendi. Modern savaş doktrinlerinin vazgeçilmez unsurları haline gelen İHA'lar, hem sivil hem de askeri alanda sağladıkları üstünlüklerle dikkat çekiyor. Peki, listede hangi Türk insansız hava araçları var?

1 /11 Yüksek irtifa performansı, uzun menzil kabiliyeti, gelişmiş silah sistemleri ve gelişmiş sensör teknolojileriyle öne çıkan bu araçlar, savaşların gidişatını kökten değiştirme potansiyeline sahip. Listede ABD, Çin, İsrail gibi teknoloji devlerinin yanı sıra Türkiye de önemli bir yer edindi.



2 /11 10. Anka-S: Türkiye 30.000 ft irtifa

200 kg faydalı yük kapasitesi

24 saat uçuş süresi

3 /11 9. Orion: Rusya 24 saat uçuş süresi

200 kg taşıma kapasitesi

200 kmsaat seyir hızı



4 /11 8. TB2 Bayraktar: Türkiye 16,000 ft operasyonel irtifa

27 saat uçuş süresi

150 kg faydalı yük

5 /11 7. Avenger: ABD 50.000 ft irtifa

20 saat uçuş süresi



6 /11 6. Wing Loong II: Çin 32 saat havada kalma

9.000 metre irtifa

12 mühimmat taşıma kapasitesi

7 /11 5. Heron TP (Eitan): İsrail 45.000 ft irtifa

30 saat havada kalma süresi

8 /11 4. CH-5 Rainbow: Çin 1000 kg faydalı yük

9.000 m servis irtifası

9 /11 3. Bayraktar Akıncı: Türkiye 40.000 ft irtifa

24 saat uçuş süresi

1.500 kg taşıma kapasitesi

10 /11 2. MQ-9 Reaper: ABD 50.000 ft irtifa

27 saat uçuş süresi