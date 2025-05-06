ABD merkezli Global Firepower internet sitesinin yaptığı araştırmaya göre, 2025 itibarıyla dünyanın en güçlü insansız hava araçları (İHA) belirlendi. Modern savaş doktrinlerinin vazgeçilmez unsurları haline gelen İHA'lar, hem sivil hem de askeri alanda sağladıkları üstünlüklerle dikkat çekiyor. Peki, listede hangi Türk insansız hava araçları var?
Yüksek irtifa performansı, uzun menzil kabiliyeti, gelişmiş silah sistemleri ve gelişmiş sensör teknolojileriyle öne çıkan bu araçlar, savaşların gidişatını kökten değiştirme potansiyeline sahip. Listede ABD, Çin, İsrail gibi teknoloji devlerinin yanı sıra Türkiye de önemli bir yer edindi.
10. Anka-S: Türkiye
- 30.000 ft irtifa
- 200 kg faydalı yük kapasitesi
- 24 saat uçuş süresi
9. Orion: Rusya
- 24 saat uçuş süresi
- 200 kg taşıma kapasitesi
- 200 kmsaat seyir hızı
8. TB2 Bayraktar: Türkiye
- 16,000 ft operasyonel irtifa
- 27 saat uçuş süresi
- 150 kg faydalı yük
7. Avenger: ABD
- 50.000 ft irtifa
- 20 saat uçuş süresi
6. Wing Loong II: Çin
- 32 saat havada kalma
- 9.000 metre irtifa
- 12 mühimmat taşıma kapasitesi
5. Heron TP (Eitan): İsrail
- 45.000 ft irtifa
- 30 saat havada kalma süresi
4. CH-5 Rainbow: Çin
- 1000 kg faydalı yük
- 9.000 m servis irtifası
3. Bayraktar Akıncı: Türkiye
- 40.000 ft irtifa
- 24 saat uçuş süresi
- 1.500 kg taşıma kapasitesi
2. MQ-9 Reaper: ABD
- 50.000 ft irtifa
- 27 saat uçuş süresi
1. RQ-4 Global Hawk: ABD
- 60.000 ft irtifa kapasitesi
- 36 saat havada kalma süresi