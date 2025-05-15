İstanbul listede 127. sırada yer alırken, Madrid, Riyad, Birmingham gibi şehirleri geride bıraktı. Listeye 143. sıradan giren İzmir yine Toronto, Moskova, Atina gibi birçok şehri geride bıraktı. Listeye 198. sıradan dahil olan Ankara Houston, ve Pula şehirlerini geçebildi.