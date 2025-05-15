The Happy City Index’in altıncı edisyonu yayınlandı. Araştırma, şehirleri yönetim, çevre, ekonomi ve sağlık gibi başlıklarda değerlendirerek dünyanın en mutlu şehirlerini belirledi. Peki, hangi şehir listenin zirvesinde yer aldı? Avrupa’dan Asya’ya hangi kentler dikkat çekiyor?
Dünyanın dört bir yanından şehirler, yaşam kalitesi odaklı bir raporda karşılaştırıldı. The Happy City Index tarafından yayımlanan 6. edisyon, şehirleri “altın”, “gümüş” ve “bronz” kategorilerine ayırarak sıraladı.
Listenin üst sıralarında İskandinav şehirleri dikkat çekerken; İstanbul, Ankara gibi Türkiye'nin büyük şehirleri de listede yer aldı. İşte o liste:
İLK 10’DA YER ALAN ŞEHİRLER VE ÜLKELERİ:
10. Rotterdam – Hollanda
9. Münih – Almanya
8. Taipei – Tayvan
7. Stokholm – İsveç
6. Seul – Güney Kore
5. Antwerp – Belçika
4. Aarhus – Danimarka
3. Singapur – Singapur
2. Zürih – İsviçre
1. Kopenhag – Danimarka
İstanbul listede 127. sırada yer alırken, Madrid, Riyad, Birmingham gibi şehirleri geride bıraktı. Listeye 143. sıradan giren İzmir yine Toronto, Moskova, Atina gibi birçok şehri geride bıraktı. Listeye 198. sıradan dahil olan Ankara Houston, ve Pula şehirlerini geçebildi.