E-Devlet Üzerinden Kira Sözleşmesi Nedir?

E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi, kiracı ile mal sahibi arasında akdedilen sözleşmenin dijital ortamda hazırlanması ve onaylanması anlamına gelmektedir. Bu sistem, geleneksel kağıt bazlı sözleşmelere alternatif olarak sunulmuş olup, daha hızlı ve güvenli bir yöntem sunmaktadır.

Bu hizmeti kullanarak; sahibi / hissedarı olduğunuz taşınmazlar için kira sözleşmesi oluşturabilir, kiracı veya kefil olarak hazırlanan kira sözleşmelerine onay verebilirsiniz. Bu hizmet gerçek kişiler arasında düzenlenecek kira sözleşmeleri için hazırlanmıştır. İşlem tarafları arasında tüzel kişi bulunması halinde bu hizmet sunulamayacaktır.



