e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı. Bu hizmet sayesinde emlakçılar, kira sözleşmelerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilecekler. Bu yenilik, emlak sektörünün daha hızlı ve etkin çalışmasına olanak sağlayacak. Gelişmenin ardından "e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi nasıl görüntülenir?" sorusu merak kazandı. Peki, e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi nasıl görüntülenir? İşte kira sözleşmesi e-devlet üzerinden sorgulama ekranı.
Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden hazırlanmasına ilişkin hizmet, bugün itibarıyla emlakçıların da kullanımına açıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sözleşmelerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların ilk aşamasını Kasım 2024'te tamamlamıştı. Mevcut uygulamada taşınmaz sahibi gerçek kişilerce e-Devlet Kapısı'ndaki "Kira Sözleşmesi İşlemleri" bölümünden hazırlanan sözleşme kiracı tarafından onaylanabiliyor. Hizmet üzerinden oluşturulan kira sözleşmeleri için zaman damgalı "barkodlu belge" oluşturularak, e-Devlet Kapısı üzerinden belge doğrulama işlemi de yapılabiliyor.
e-Devlet üzerinden kira sözleşmesi nasıl görüntülenir?
Çalışmanın ikinci aşamasında ise sona gelinirken, e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti bugün emlakçılar için de açıldı. Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Başkanı Hakan Akçam, kiracı ile ev sahibinin e-Devlet ortamında buluşarak kira kontratını imzalayabildiğini ancak bu sürece emlak danışmanlarının dahil olmadığını söyledi. Bugün itibarıyla uygulamanın emlakçılar için de hayata geçirildiğini dile getiren Akçam, "Gayrimenkul sahipleri, emlak danışmanına Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün sisteminden yetki verebilecek. Emlak danışmanı da aldığı yetkiyle, kontratı kiracı adayına elektronik ortamda ulaştırabilecek. Kira kontratı oluşturan emlak danışmanı, barkodlu belge çıkarabilecek. Dolayısıyla, emlak danışmanları mülk sahipleri ile kiracıları bir araya getirerek mesleğini resmi olarak icra edecek." dedi.
Kira Sözleşmesi e-Devlet Üzerinden Nasıl Yapılır?
Kira sözleşmesini e-Devlet üzerinden yapmak oldukça basit. İşte adım adım süreç:
e-Devlet Kapısı’na Giriş: İlk olarak, e-Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. Henüz bir e-Devlet şifreniz yoksa, PTT’den şifre alarak sisteme girebilirsiniz.
Kira Sözleşmesi İşlemleri Sayfası: e-Devlet’te arama çubuğuna “Kira Sözleşmesi İşlemleri” yazın ve ilgili hizmeti seçin.
Bilgilerin Girilmesi: Ev sahibi, kira sözleşmesinde yer alacak bilgileri doldurur. Bu bilgiler, kiracının kimlik bilgileri, kira bedeli, ödeme şartları ve depozito gibi detayları içerir.
Onay Süreci: Kiracı, e-Devlet üzerinden sözleşmeyi onaylar. Her iki tarafın onayı olmadan sözleşme geçerli hale gelmez.
Barkodlu Belge: Sözleşme onaylandıktan sonra, zaman damgalı ve barkodlu bir belge oluşturulur. Bu belge, gerektiğinde e-Devlet’ten doğrulanabilir ve indirilebilir.
E-Devlet Üzerinden Kira Sözleşmesi Nedir?
E-Devlet üzerinden kira sözleşmesi, kiracı ile mal sahibi arasında akdedilen sözleşmenin dijital ortamda hazırlanması ve onaylanması anlamına gelmektedir. Bu sistem, geleneksel kağıt bazlı sözleşmelere alternatif olarak sunulmuş olup, daha hızlı ve güvenli bir yöntem sunmaktadır.
Bu hizmeti kullanarak; sahibi / hissedarı olduğunuz taşınmazlar için kira sözleşmesi oluşturabilir, kiracı veya kefil olarak hazırlanan kira sözleşmelerine onay verebilirsiniz. Bu hizmet gerçek kişiler arasında düzenlenecek kira sözleşmeleri için hazırlanmıştır. İşlem tarafları arasında tüzel kişi bulunması halinde bu hizmet sunulamayacaktır.
E-Devlet Üzerinden Kira Sözleşmesi Yapmanın Avantajları
Hukuki Geçerlilik ve Güvenilirlik: E-Devlet platformunda yapılan kira sözleşmeleri, elektronik imza ya da e-Devlet kimlik doğrulama sistemi kullanıldığı için hukuki geçerliliğe sahiptir.
Kolay Erişim: Taraflar, sözleşme metnine her zaman dijital ortamdan erişebilir, gerekirse dökümanı yazdırabilir.
Şeffaflık: Dijital ortamda yapılan sözleşmeler, taraflar arasındaki uyuşmazlıkların önüne geçebilir.
Çevre Dostu: Kağıt tüketimini azaltarak çevreye dost bir alternatif sunar.
Zaman Tasarrufu: Sözleşme, fiziksel bir buluşma gerektirmeden hızlı bir şekilde tamamlanabilir.