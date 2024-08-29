e-Okul sınıf şubesi sorgulama ekranı, Ağustos ayının son günlerinde veli ve öğrenciler tarafından takip ediliyor. E Okul giriş ekranı, ilkokul 1. sınıfa başlayacak olan öğrenciler için öğretmenler ve sınıf bilgilerinin sorgulanabilmesine imkan tanıyor. MEB ile sınıflar belli oldu mu, kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte e-Okul VBS ile İlkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf şubeleri kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı...
İlkokula başlayan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura çekimi ile belirleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1. ve 5. sınıfların şube belirleme işlemi kura çekimi ile yapıldı. Veliler sınıflar şubeleri kura çekimi detaylarını sorguluyor.
SINIF ŞUBE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
1.sınıf öğretmen ve şube seçimi sonuçları e-Okul üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler ve ebeveynler e-Okul öğrenci girişi ile sisteme giriş yaptıktan sonra 1.sınıf öğretmen ve şube seçimi görüntüleyebilecek.
E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E okul sistemine giriş yapabilmek için “e-okul.meb.gov.tr” adresinde güvenlik kodu, öğrenci kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını girmek gerekiyor. İstenilen bu bilgiler sisteme girildikten sonra veli girişi tamamlanmış oluyor ve öğrenci ile ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.
1. VE 5. SINIF ŞUBE KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI
Öğrencilerin şubeleri ve 1. sınıf öğretmenlerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
Veliler öğrencilere ve sınıflarına dair tüm detayları e-okul üzerinden görüntüleyebilecek.
1. VE 5. SINIF ŞUBE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İlkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenlerinin ve ortaokul 5. sınıf şubelerinin belirlenmesine yönelik kura çekimi, 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BU YIL İLK KEZ YAPILIYOR!
Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden belirlenecek.
MEB tarafından konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması hususunda valiliklere yazı gönderildi.
SINIF DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Valiliklere gönderilen yazıda, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 11. maddesinde "İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri, kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." hükümlerinin yer aldığı hatırlatıldı