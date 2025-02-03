Ege Bölgesi Depremleri

Son dönemde Ege Denizi ve çevresinde sıkça meydana gelen depremler, bölgenin sismik açıdan oldukça hareketli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ancak uzmanlar, bilimsel önlemler alındığında depremlerin yıkıcı etkilerinin en aza indirilebileceğini vurguluyor.

🔹 Depreme karşı bilinçlenmek ve gerekli önlemleri almak, riski azaltmanın en önemli adımlarından biri.

🔹 Deprem yönetmeliklerine uygun yapılaşma ve kentsel dönüşüm, olası büyük depremlerin yıkıcı etkisini minimize edebilir.

🔹 Vatandaşların, AFAD ve ilgili kurumların uyarılarını dikkate alarak hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, deprem gerçeğinin kaçınılmaz olduğunu ancak bilimsel ve teknik önlemlerle bunun üstesinden gelinebileceğini belirtiyor.















