Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik sürüyor. Yunanistan’ın dünyaca ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğusu beşik gibi sallanıyor. Ege Bölgesi'nde yaşayan vatandaşlarda deprem endişesi oluştu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bugün 4.0 büyüklüğünün üzerindeki 5 deprem sonrası sosyal medya üzerinden vatandaşları uyardı.
Ege Denizi'nde saat 10.22'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından MW 4.0'ün üzerinde 5 deprem daha meydana geldi.
Depremlerin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir uyarıda bulundu.
EGE'DEKİ VATANDAŞLARI UYARDI
Ege'de yaşayan vatandaşlara seslenen Görür, "Son Arkadaşlar Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda sözkonusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
Ege Bölgesi Depremleri
Son dönemde Ege Denizi ve çevresinde sıkça meydana gelen depremler, bölgenin sismik açıdan oldukça hareketli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ancak uzmanlar, bilimsel önlemler alındığında depremlerin yıkıcı etkilerinin en aza indirilebileceğini vurguluyor.
🔹 Depreme karşı bilinçlenmek ve gerekli önlemleri almak, riski azaltmanın en önemli adımlarından biri.
🔹 Deprem yönetmeliklerine uygun yapılaşma ve kentsel dönüşüm, olası büyük depremlerin yıkıcı etkisini minimize edebilir.
🔹 Vatandaşların, AFAD ve ilgili kurumların uyarılarını dikkate alarak hazırlıklı olması büyük önem taşıyor.
Uzmanlar, deprem gerçeğinin kaçınılmaz olduğunu ancak bilimsel ve teknik önlemlerle bunun üstesinden gelinebileceğini belirtiyor.
ART ARDA DEPREMLER ARALIKSIZ SÜRÜYOR
AFAD verilerine göre, saat 10.42’den 11.26’ya kadar 4,2 ve 4,7 ile 4,8 büyüklüğünde üç deprem oldu. Bölgede meydana gelen depremlerin sayısı 400'ü aştı.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan sonra yoğunlaşan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığı ve bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük depremin 4,8 büyüklüğünde olduğu belirtildi.