Ege Denizi'nde art arda depremler meydana geliyor. Uzamanlar Ege bölgesindeki deprem risklerine dikkat çekerek uyarıyor. Vatandaşlar Ege bölgesi'ndeki deprem risk haritası ve riskli fay hatları, riskli il ve ilçeleri merak ediyor. Ege Bölgesi'nde birinci, ikinci, üçüncü derece riskli yerler ve az riskli yerler nereler? Ege Bölgesi'nde deprem fay hatları nereden geçiyor?
Ege Bölgesi'nde yaşanan büyüklü küçüklü bir çok depremin ardından Ege Fay Hattı Haritası, vatandaşlar tarafından yoğun olarak aratılmaya başladı. Peki, Ege'de hangi iller fay hattı üzerinde? Deprem fay hatları nereden geçiyor? Ege’de birinci, ikinci, üçüncü derece riskli yerler ve az riskli yerler nereler?
TÜRKİYE'DEKİ FAY HATLARI
Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depreme neden olmuştur.
Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, KAFH kadar aktif olmasa da önemli bir sismik aktiviteye sahiptir.
Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Denizi ve Batı Anadolu'da yer alan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde sismik aktiviteye neden olmaktadır.
Çankırı Fay Hattı: İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, bölgesel olarak önemli sismik aktivitelere neden olabilir.
İZMİR KAÇINCI DERECE DEPREM BÖLGESİ?
Ege Bölgesi'nde yer alan İzmir, birinci derece deprem bölgesi arasında yer alıyor. Diğer iller arasında Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt yer almakta.
İzmir'de aktif fay hatları şöyle:
Gediz Grabeni Batısı Fayları
Dumanlıdağ Fayı
Bornova Fayı
İzmir Fayı
Cumaovası Fayı
Karaburun Fayı
Gümüldür Fayı
Tuzla Fayı
İZMİR FAY HATTI HARİTASI VE DEPREM RİSKİ 2025
İzmir, birinci derece deprem bölgeleri arasında yer alıyor. İlde Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere, Menemen, Konak, Alsancak ve Altındağ'ın riskli olduğu belirtiliyor.
Seferihisar-Karaburun, Tuzla, İzmir ve Foça faylarının tehlikeli olduğu da ifade edilirken en riskli semtler arasında Bostanlı, Alaybey ve Mavişehir yer alıyor.
Ege’de deprem riski olan en tehlikeli il ve ilçeler: 3 il kritik!
Uşak Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Tahir Gönen, Ege Bölgesi’nden geçen fay hatlarının Kuzey Anadolu’daki fay hatlarına göre daha kısa olduğunu belirterek, “Ege Bölgesi’ndeki faylar kısa olduğu için çok uzun süreli depremler beklenmiyor. Ege’de deprem açısından Denizli, Aydın ve Manisa çok riskliyken, Uşak avantajlı” dedi.
Denizli, Aydın ve Manisa deprem açısından çok riskli!
Dolayısıyla daha uzun süreli depremler üretebilirken, Ege Bölgesi’ndeki faylar kısa olduğu için çok uzun süreli depremler beklenmiyor. Ege’de deprem açısından Denizli, Aydın ve Manisa çok riskliyken, Uşak avantajlı.
Uşak’ın kuzeyine doğru baktığımızda Kütahya Gediz ile Uşak Banaz’a doğru, güneyinde ise Denizli Çivril’den Afyon Dinar’a doğru bir fay hattı bulunmaktadır. Uşak’ın kuzey ve güney kesimlerinde bulunan fay hatlarından Uşak merkezi 1’inci derecede etkilenmez” dedi.
DİRİ FAY HATTI NEDİR?
Diri fay veya aktif fay, tarihsel dönemde deprem oluşturmuş olan tüm faylara denir. Yer kabuğunu oluşturan levhaların hareketleri sonucu oluşan gerilme ve sıkışmalar, yer kabuğunun bazı bölümlerinde yüzyıllar boyunca enerji biriktirir. Bu enerjiler zaman zaman ortaya çıkar. Yer kabuğundaki bu hareketli kesimlere de fay denir.
Deprem yüzey kırığı: 1900-Günümüz zaman aralığında yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay.
Holosen fayı: Holosen (son 11.000 yıl) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş fay.
Kuvaterner fayı: Kuvaterner (son 2.600.00 yıl) yüzey kırılmasıyla sonuçlanan büyüklükte deprem üretmiş ancak, Holosen aktivitesi ve depremselliği kuşkulu fay.
Olası Kuvaterner fayı veya çizgisellik: Kuvaterner aktivitesi kuşkulu fay veya güncel topoğrafyada belirgin çizgisellik.