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Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2024 TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

Ekim ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? 2024 TEFE TÜFE kira zammı hesaplama

15:312/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ekim ayı kira zammı hesaplaması yeni ayın başlamasının ardından gerçekleştiriliyor. Mmilyonlarca ev sahibi ve kiracı, "Ekim 2024 kira zammı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon rakamları, bu sorunun cevabını belirleyecek. Temmuz 2024'te sona eren kira artış sınırlaması, kira pazarını hareketlendirdi. Peki Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde? İşte ayrıntılar...

Ekim ayı lira artış oranına ilişkin bilgiler yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte TÜFE 12 aylık ortalaması belli olacak. Ekim ayı içerisinde kira sözleşmelerini yenileyecek olan vatandaşlar kira zam oranını merak ediyor. Peki Ekim ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

2024 EYLÜL ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Eylül ayı enflasyon verileri, Ekim ayındaki kira artış oranlarını belirleyecek. Ev sahipleri ve kiracılar, kira zamlarına doğrudan etki edecek enflasyon verilerini merakla takip ediyor.

TÜİK, Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim 2024 Perşembe günü saat 10.00’da açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan 17 ekonomistin tahminlerine göre, Eylül ayı enflasyonunun ortalama yüzde 2,09 seviyesinde olması bekleniyor. Ayrıca ekonomistlerin öngörülerine göre yıllık enflasyonun yüzde 48,11’e gerilemesi tahmin ediliyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?


AA Finans'ın Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin Eylül ayı enflasyon beklentisi ortalama yüzde 2,09 olarak belirlendi. Eylül ayı için enflasyon tahminleri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 arasında değişiklik gösterdi.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ


Ağustos ayında enflasyon yüzde 2,47 artış göstermiş ve yıllık enflasyon yüzde 51,97 olarak kaydedilmişti. Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Ekim ayı kira artış oranı da netleşmiş olacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?


KONUT ÖRNEK HESAP

Mevcut Kira Bedeli: 20.000,00 TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 4.500,00 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 24.500,00 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 294.000,00 TL


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