ELEKTRİK FATURALARINDA DEVLET DESTEĞİ KALKIYOR MU?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ekim 2024'te yaptığı açıklamada desteğe ihtiyaç duymayan ve tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılamasını planladıklarını belirterek "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yaptığı son düzenlemeyle iki katından daha fazla, yani ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla budur.