Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri netleşti mi? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Kurban Bayramı yaklaşırken milyonlarca emekli, 2025 yılı bayram ikramiyesi ödeme tarihine odaklandı. Bu yıl 4 bin lira olarak belirlenen ikramiyelerin ne zaman hesaplara geçeceği sorusu gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz bayramda ödemeler iki ayrı tarihe yayılmıştı. Bu yıl da benzer bir takvim izlenip izlenmeyeceği merak edilirken, dul ve yetim aylığı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları ve gaziler gibi hak sahipleri de ödeme programını yakından takip ediyor.

1 /6 Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler, ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihe kilitlendi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli, bu yıl 4 bin lira olarak ödenecek bayram ikramiyesi için resmi açıklamaları bekliyor. Geçmiş dönemde yaşanan takvim değişiklikleri, bu bayramda da ödeme günlerinin farklılık gösterip göstermeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Hak sahipleri, ikramiyelerin ne zaman yatırılacağına dair gelişmeleri yakından takip ediyor.

2 /6 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK? Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre Kurban Bayramı’nın birinci günü 6 Haziran cuma gününe denk geliyor.Arefe günü ise yarım gün olduğundan banka şubeleri öğlene kadar çalışacak.

3 /6 Emekli bayram ikramiyeleri ödeme tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra ikramiye ödemeleri yapılıyor. 2-5 Haziran 2025 tarihleri arasında tüm SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiye ödemelerinin tamamlanması bekleniyor.

4 /6 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2025 Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Perşembe Kurban Bayramı 1. gün 6 Haziran Cuma Kurban Bayramı 2. gün 7 Haziran Cumartesi Kurban Bayramı 3. gün 8 Haziran Pazar Kurban Bayramı 4. gün 9 Haziran Pazartesi

5 /6 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALMA ŞARTLARI 16 milyon emeklinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlarla, yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalananlar da ikramiye alabilecek. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranlarına göre %75, 50 ve 25 oranında ikramiye alacak.