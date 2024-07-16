"Emekli, memur maaş farkları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Zamlı emekli maaşları belli oldu. 6 aylık enflasyona SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklisi yüzde 24,73, memur ve memur emeklisi (4c) yüzde 19,31 oranında zam yapıldı. Bu zamlar yılın ikinci yarsında geçerli olacak. Bilindiği üzere emekli maaş ödemeleri her ay tahsisat numarasına göre yatırılıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam farkı ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

1 / 12 "Emekli, memur maaş farkları ne zaman yatacak? 4C'li 14 günlük fark ödemeleri ne zaman yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak zamlı emekli maaşları belli oldu. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi Temmuz 2024 emekli maaşı ödeme günleri için arama motorlarını çalıştırıyor. Zam farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak eden emekli vatandaşlar 2024 Temmuz emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında ödenecek sorularına yanıt arıyor. İşte maaş farkı ödeme takvimi...

2 / 12 10 bin liranın altında maaş alan emeklilere yapılacak zam netleşti.

3 / 12 AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler'in açıklamaları

4 / 12 AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığını 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı.



5 / 12 Ek emekli zammına ilişkin madde, vergi düzenlemesiyle birlikte Meclis'e sunulacak. Düzenleme ile 3 milyon 700 bin kişinin maaşı 12 bin 500 liraya tamamlanmış olacak.

6 / 12 SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 17 temmuz'dan itibaren ödenmeye başlanacak temmuz ayı maaşlarını yüzde 24,73 oranında zam almıştı. Bu zam kök maaşlara yansıtılmıştı. Böylece kök maaşlardan ortaya çıkan fark Hazine desteğiyle tamamlanacak.

7 / 12 BU AYA YETİŞMEZSE NE OLACAK? Bu ayki ilk maaş ödemesi 17 Temmuz'da... Düzenlemenin yetişmemesi halinde 2 bin lira fark ödemesi gelecek ay hesaplara yatırılacak.

8 / 12 EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK? Bağ-Kur, SSK tek bir kurum çatısı altında toplanmasına rağmen ödeme günleri, bağlı olunan kuruma göre değişiyor. Bağ-Kur ve SSK emeklileri için ödeme gününün belirlenmesinde emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi dikkate alınıyor.

9 / 12 Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alır. 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatar.

10 / 12 Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da bu kapsama giriyor.

11 / 12 SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaş almaya hak kazanıyor.