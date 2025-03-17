Emekli maaşı banka promosyonları güncellendi. Yaklaşık 16 milyon emeklinin yakından takip ettiği banka promosyonlarında 25 bin TL'ye vatan nakit ödemeler yapılıyor. Emekliler, maaşlarını almak istedikleri bankaya, maaş taşıma işlemi yaparak ve 3 yıllık taahhüt ile promosyonlardan faydalanabiliyor. Yapı Kredi, Ziraat Bankası, Halkbank gibi bankaların 2025 Mart ayı güncel emekli maaşı promosyonlarını sizler için derledik.
Emekli vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen banka promosyonlarında yeni rakamlar belli oldu. Maaşlarını farklı bankadan almak isteyen ya da mevcut bankalarından emekli promosyonu talebi olanlar, 20 bin-25 bin TL'ye vatan nakit promosyon ödemesi alabiliyor. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı ve EYT'lileri de kapsayan emekli maaşı banka promosyonları haberimizde.
EMEKLİ BANKA PROMOSYONLARI MART 2025
Emekli maaşı taşıma işlemi ile promosyon ödemeleri alınabiliyor. Bankaların promosyon şartlarını sağlayanlar, E-Devlet, banka şubeleri, kısa mesaj (SMS) ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden emekli maaşı promosyonlarına başvuruda bulunabiliyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.
Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurularınızı;
Şubelerimiz,
İnternet Şubemiz,
Ziraat Mobil,
ATM'lerimiz,
SMS
Müşteri İletişim Merkezimiz
aracılığı ile yapabilirsiniz.
4757'ye "PRO" yazıp bir boşluk bırakıp "TC Kimlik Numarası"nı yazarak SMS gönderen müşterilerimiz, Müşteri İletişim Merkezimiz tarafından aranarak onayları alınmaktadır. Detaylı bilgi için 0850 220 00 00 Müşteri İletişim Merkezimiz ile görüşebilirsiniz.
HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI
Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Halkbank Mobil
Halkbank Mobil’de İşlemler> Emeklilik İşlemleri>Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru>Emekli Promosyon Başvurusu menülerinden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Emeklilik İşlemleri Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden başvurmuş olduğunuz promosyonu izleyebilir veya iade edebilirsiniz.
İnternet Şube
Halkbank İnternet Şube’de Başvuru mesünüde Emekli Başvuru başlığı altında yer alan Emekli Promosyon Başvurusu menüsünden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilir, Emekli Promosyon İzleme/İade menüsünden izleme ve iade işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
Ne Kadar Promosyon Alacağım?
Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı*
10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL
SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Yapılan promosyon başvurularında, varsa önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilebilecektir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONLARI
20.000 TL’ye Varan Emekli Promosyon Yapı Kredi’de. T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel hazırlamış olduğumuz “Emeklilik Paketi” avantajlarımızdan yararlanmak için emekli maaşınızı Yapı Kredi’den almanız yeterli!
1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL nakit promosyon ödenir.
ING BANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
Siz de maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkları kaçırmayın.
ING müşterisiyseniz, SGK emekli maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız ve maaşınızda promosyon veya kredi blokesi bulunmuyorsa;
Şubeye gitmeden ING Mobil üzerinden,
ING Telefon Bankacılığı'nı arayarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden ya da
Şubelerimize ziyaret ederek kolayca emekli maaşınızı bankamıza taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.
ING Müşterisi değilseniz hemen ING Mobil’i indirip müşterimiz olarak, kolayca emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz.