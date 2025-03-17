ING BANK EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ





SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.





Yeni emekliler ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Siz de maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkları kaçırmayın.

ING müşterisiyseniz, SGK emekli maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız ve maaşınızda promosyon veya kredi blokesi bulunmuyorsa;

Şubeye gitmeden ING Mobil üzerinden,

ING Telefon Bankacılığı'nı arayarak veya e-Devlet Kapısı üzerinden ya da

Şubelerimize ziyaret ederek kolayca emekli maaşınızı bankamıza taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.

ING Müşterisi değilseniz hemen ING Mobil’i indirip müşterimiz olarak, kolayca emekli maaşınızı taşıyabilirsiniz.