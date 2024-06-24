Emekli maaş zammı için yeni hesaplamalar gelmeye devam ediyor. Temmuz ayına sayılı günler kala gözler TÜİK tarafından gelecek enflasyon açıklamasına çevrildi. Milyonlarca emekli 2024 yılının ilk yarısında maaşlara refah payı düzenlemesi gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Diğer yandan kök maaş düzenlemesi için formüllerde süreç netleşiyor. Ocak ayında aylıklara uygulanan yüzde 49.25 zam oranı sonrasında artış rakamları Temmuz ayı ile belli olacak. Peki emekli maaş zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Refah payı düzenlemesi gelecek mi?
Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler için yeni hesaplamalar gündeme geliyor. Kök aylıkların belirli bir seviyeye çıkarılmasının ardından, Temmuz artışlarının yapılması bekleniyor. Ocak ayında %49.25 oranında zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, şimdi Temmuz ayında yapılacak iyileştirmeleri merakla bekliyor. İkramiyelere yapılan %50 artış ve promosyon taban ödemelerinin 12 bin liraya kadar çıkarılmasının ardından, emekliler için yeni destek paketi hazırlıkları hızla devam ediyor. Bu çalışmaların yanı sıra, Temmuz ayında emeklilere yapılacak iyileştirmeler de gündemde.
EMEKLİ ZAMMI NETLEŞİYOR
Türkiye'de 16 milyon emekli bulunuyor. Temmuz ayında TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamları duyurması sonrası 6 aylık enflasyon belli olacak. 6 aylık enflasyon rakamları doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı olacakken memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ile toplu sözleşme zammı hesabına göre zam alacak. 3 Temmuz 2024 saat 10:00'da TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak
6 aylık enflasyon rakamları hesaplanacak
SSK, Bağ-Kur emekli zammı belli olacak
Memur enflasyon farkı hesaplanacak
Memur ve memur emeklisinin zam oranı toplu sözleşme ile kesinleşecek
Refah payı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi masaya yatırılacak
Bütçe disiplini ve 'Ücret artışı-Enflasyon artışı' sarmalından çıkış en öncelikli gündem olarak gündemde yer alıyor.
En düşük emekli maaşı düzenlemesi ve refah payı için Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek. Bu iki düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Meclis'in onayı gerekiyor. Hükümetin öncelikli gündemi kalıcı refah artışın anahtarı olan 'Tek haneli enflasyona ulaşmak.
Kalıcı refah artışının anahtarını tek haneli enflasyon olarak belirleyen hükümet, 'Ücret artışı-enflasyon artışı' döngüsünden çıkmak adına piyasa öngörüleri doğrultusunda maaş artışlarına hazırlanıyor.
Enflasyon kontrol altına alındıktan ve ekonominin deprem felaketinin izlerini üstünden atmasının ardından emekliye kademeli şekilde ek zam uygulaması sürecek.
HAZİRAN AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU
Merkez Bankası'nın haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Ekonomistlerin tahminine göre bu ay enflasyon yüzde 2,52 düzeyinde gerçekleşecek.
MERKEZ BANKASI SON VERİYİ AÇIKLADI
Merkez Bankası'nın emekli temmuz zammı dönemi öncesinde son açıkladığı aylık enflasyon tahmini yüzde 2,52 oldu. Bu durumunda tüketici fiyat endeksi 2.339,35 seviyesine yükselecek. Yine 6 aylık enflasyon oranı yüzde 25,81 yıllık enflasyon da mayıs ayında gördüğü zirvenin ardından düşüşe geçerek yüzde 73,08 düzeyinde gerçekleşecek. Enflasyon mayısta yüzde 75,45 olmuştu.
6 aylık enflasyon: Yüzde 25,81
Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 25,81
Memur enflasyon farkı: Yüzde 9,4
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 10
Memur zammı: Yüzde 20,34
Veriler gösteriyor ki; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı enflasyon artışı yaklaşık yüzde 26, memur ve memur emeklilerinin Temmuz artışı ise yüzde 21 civarında olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2 senedir uygulanan refah payının Temmuz ayında da gündeme gelmesi bekleniyor.
Enflasyon zammına ilaveten yüzde 5-15 arasında değişen rakamlar masada bulunuyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası ekonomi yönetimi kararını verecek. Ancak öncelikli gündemde enflasyon sorunu bulunuyor.
SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI İÇİN EŞİTLEME FORMÜLÜ
Memur emeklisi de enflasyon farkı ve toplu sözleşmeye göre zam alıyor. Ocak 2024 döneminde SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57'den refah payı ile yüzde 49,25 seviyesine yükseltilerek memur emeklisi ile eşitlendi. Temmuz döneminde de eşitleme formülü masada bulunuyor. Eğer eşitleme formülü uygulanırsa memur emeklisi yüzde 5'in üzerinde ek zam almış olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN EN GÜÇLÜ RAKAM: 13 BİN TL
Hazine desteği ile uygulanan 10 bin TL en düşük emekli maaşı da temmuz ayında artacak. 6 aylık enflasyon beklentisi olan yüzde 26'ya göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşı 12.500-13.000 TL civarında belirlenecek. Masadaki en güçlü rakam 13 bin TL olarak dikkat çekiyor. Enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası yeni rakam Meclis'in onayına sunulacak.
KÖK MAAŞ ZAMMI SONRASI EK ÖDEME DEVREYE GİRECEK
Emekliye zam oranının netleşmesi sonrası kök maaşlara yüzde 4 ilave ek ödeme yapılıyor. Bu ödemeyle sonrası maaş yeni belirlenecek en düşük emekli maaşının altında kalırsa Hazine desteği devreye giriyor.
Örneğin kök maaşı 9500 TL olan bir emekli düşünelim. Bu kişinin maaş ödemesi yüzde 4 ek ödemeyle 9880 TL. Ancak en düşük emekli maaşı 10000 TL olarak belirlendiği için Hazine desteği ile bu rakama tamamlanıyor.
6 aylık enflasyon zammının yüzde 25,81 ve en düşük emekli maaşının Temmuz ayında 13.000 TL olarak belirlendiğini varsayarsak;
Bu kişinin emekli kök maaşı önce 11.952 TL'ye ardından yüzde 4 ek ödemeyle 12.430 TL'ye yükselecek. Bu rakam da Hazine desteği ile 13.000 TL'ye tamamlanacak ve emekliye ödenecek.
NOT: Nihai rakamlar 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranı sonrası kesinleşecek ve hesaba yatacak tutarlar belli olacak.