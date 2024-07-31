En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından, emekli maaş farklarının zamlı olarak hesaplara yatırılacağı tarih gündemde yer alıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre, zamlı emekli maaş farklarının emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanlara yatırılacağı tarih duyurulmuştu. Peki, zamlı emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 2024 Temmuz ayı emekli zam farkı ödeme takvimi.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz döneminde 6 aylık enflasyona göre yüzde 24,73 oranında zam aldı. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla yüzde 19,31 zam aldı. 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı, 12 bin 500 TL'ye çıkarıldı. SGK'nın duyurusuna göre, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 2024 yılı Temmuz dönemi zam farkları dün hesaplara yatırıldı. Şimdi ise gözler en düşük emekli maaşının zam farkı ödemesinin yapılacağı tarihe çevrildi...
ZAM FARKLARI DÜN YATIRILMAYA BAŞLADI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan duyuru sonrasında, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının yatacağı tarih belli oldu.
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların 2024 yılı temmuz dönemi zam farklarının ödemesi 26 Temmuz 2024 tarihinde yapılacaktır." ifadesine yer verildi.
Buna göre; Emekli zamlı maaş farkları 26 Temmuz 2024 Cuma günü ödenecek.
ZAM FARKLARI NASIL ALINACAK?
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4/1-c bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 441 bin 795 kişinin 1 Temmuz 2024 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarlarının, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderileceği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Buna göre aylıklarını her ay alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında, aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan 1. grupta mayıs-haziran-temmuz döneminde aylık alanlara temmuz ayı olmak üzere 1 aylık maaş farkı tutarında,
2. grupta haziran-temmuz-ağustos döneminde aylık alanlara temmuz ve ağustos ayları olmak üzere 2 aylık maaş farkı tutarında,
3. grupta temmuz-ağustos-eylül döneminde aylık alanlara temmuz, ağustos ve eylül ayları olmak üzere 3 aylık maaş farkı tutarında tahakkuk ettirilmiştir.
Toplam fark ödemesi tutarı 11 milyar liradır."
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük emekli aylığının arttırılmasını da içinde barındıran vergi paketi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltilecek.
ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
En düşük emekli maaşına zam düzenlemesinin Meclis'te kabul edilmesiyle birlikte, emekli ve memurlara zamlı maaşları ağustos ayında ödenecek
İşte emekli maaşı ödeme günleri;
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.