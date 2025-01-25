Emekliye müjdeli haber sabah saatlerinde duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 12.500 TL taban maaşa ek 1.969 TL....

Ocak ayında yapılan zamlarla birlikte emeklilerin maaş ödemeleri sürüyor. SSK emeklilerinin zamlı maaşları hesaplara yatırılırken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri hafta sonu başlayacak. Henüz yasalaşmayan 14 bin 469 liralık taban aylık düzenlemesi nedeniyle, şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 12 bin 500 liralık taban aylık üzerinden ödeme yapılıyor. Yüzde 15.75 oranındaki zam sonrası, ek ödeme dahil kök aylığı 12 bin 500 liranın altında olanlara 12 bin 500 lira, üzerinde olanlara ise yeni hesaplanan maaş tutarı yatırılıyor. Taban aylık düzenlemesi yasalaştığında, gerekli fark ödemeleri yapılacak.
SSK emeklilerinin zamlı maaş ödemelerinin ardından, bu hafta sonu Bağ-Kur emeklilerinin aylık ödemeleri başlayacak. Taban aylık yasasının yasalaşmasının ardından, 3.8 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisine bin 969 liraya varan fark ödemeleri yapılacak. Yasayla birlikte taban aylığın 14 bin 469 liraya yükselecek.
Taban Aylık Yasası Haftaya Genel Kurul'da
Emeklilere yönelik taban aylık düzenlemesinin Ocak ayı sonuna kadar yasalaşması planlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Komisyonu'nda kabul edilen teklifin, en erken 28 Ocak tarihinde Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor.
Genel Kurul’dan geçmesinin ardından teklif, Cumhurbaşkanı’nın onayına sunulacak ve Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Düzenleme kapsamında, Ocak zammı sonrası ek ödeme dahil kök aylığı 14 bin 469 liranın altında olan emeklilere fark ödemesi yapılacak. Şu an hesabına 12 bin 500 lira yatırılan emeklilere bin 969 lira, 13 bin lira yatırılanlara bin 469 lira, 14 bin lira yatırılanlara ise 469 lira fark yatırılacak.
Şubat Ayında Fark Ödemeleri Başlıyor
Yasayla birlikte dul ve yetim maaşlarında da iyileştirmeler yapılacak. Aylık oranı yüzde 75 olan dul ve yetim maaşları 9 bin 375 liradan 10 bin 851 liraya, yüzde 50 oranında olanlar 6 bin 250 liradan 7 bin 234 liraya, yüzde 25 oranında olanlar ise 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya yükseltilecek.
Bu kapsamda ölüm aylığı alanlara da fark ödemesi yapılacak. Yüzde 75 oranında maaş alanlara bin 476 lira, yüzde 50 oranında maaş alanlara 984,50 lira, yüzde 25 oranında maaş alanlara ise 492,25 lira fark yatırılacak.
Toplamda 3 milyon 870 bin kişinin bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor ve fark ödemelerinin Şubat ayı içerisinde hesaplara yatırılması planlanıyor.
Memur Emeklilerine Zam ve Fark Ödemesi
Memur emeklilerine de Ocak ayı zamlarıyla birlikte fark ödemeleri yapılacak. Yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisi, dul ve yetim, yüzde 11.54 oranındaki zam farkından yararlanacak.
Aylık maaş alan memur emeklilerine bir aylık, üç aylık maaş alanlara ise dönemlerine göre bir, iki veya üç aylık zam farkı ödenecek.
Bu düzenlemeyle en düşük memur emeklisi maaşı 17 bin 588 liradan 19 bin 671 liraya çıkacak. Bir aylık zam farkı alacak memur emeklisine 2 bin 29 lira, üç aylık zam farkı alacaklara ise 6 bin 87 lira ödeme yapılacak.
Taban Aylık Rakamları Yeniden Belirleniyor
Yeni düzenlemeyle belirlenen taban aylıklar şu şekilde olacak:
Emekliler İçin
Mevcut taban aylık: 12.500 TL
Yeni taban aylık: 14.469 TL
Fark: 1.969 TL
Ölüm Aylıkları İçin
Yüzde 75 oranında
Mevcut: 9.375 TL
Yeni: 10.851,75 TL
Fark: 1.476,75 TL
Yüzde 50 oranında
Mevcut: 6.250 TL
Yeni: 7.234,50 TL
Fark: 984,50 TL
Yüzde 25 oranında
Mevcut: 3.125 TL
Yeni: 3.617,25 TL
Fark: 492,25 TL