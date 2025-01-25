Emekliye müjdeli haber sabah saatlerinde duyuruldu! Emekli Sandığı, SSK, Bağkur'luya 12.500 TL taban maaşa ek 1.969 TL....

Şubat Ayında Fark Ödemeleri Başlıyor

Yasayla birlikte dul ve yetim maaşlarında da iyileştirmeler yapılacak. Aylık oranı yüzde 75 olan dul ve yetim maaşları 9 bin 375 liradan 10 bin 851 liraya, yüzde 50 oranında olanlar 6 bin 250 liradan 7 bin 234 liraya, yüzde 25 oranında olanlar ise 3 bin 125 liradan 3 bin 617 liraya yükseltilecek.