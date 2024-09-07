EMEKLİYE OVP İLE YENİ MAAŞ TABLOSU OLUŞTU! SSK ve BAĞ-KUR'lunun 2025 zamlı maaşları değişti: 12.500 TL maaş alanlar...

Memur ve emeklilere yapılan Temmuz 2024 zammı, enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile birlikte memurlara yüzde 19,31, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 24,71 olarak belirlenmişti. Bu zamlarla en düşük emekli maaşı 12.500 liraya yükselmişti. Ocak 2025'te yapılacak yeni zamlar ise merakla bekleniyor. Orta Vadeli Program'da (OVP) açıklanan enflasyon tahminleri, emekli ve memur maaşlarının ne kadar artacağına dair ipuçları veriyor. Özellikle yıl sonu enflasyonuna göre belirlenecek olan zam oranları, milyonlarca vatandaşın maaşlarına yansıtılacak.