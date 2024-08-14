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EMEKLİYE YENİ MAAŞ TABLOSU OLUŞTU: Kritik ilk veri geldi! SSK, Bağ-Kur'lu 12.500, 16.550, 20.000 TL maaş alana...

10:03 - 14/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:03 - 14/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Merkez Bankası'nın son açıklaması, memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları için kritik enflasyonun gün görünümü ortaya çıktı. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, Ocak ayında yapılan maaş artışlarıyla birlikte, memur ve emekli maaşlarında başta olmak üzere çeşitli ödeme kalemlerinde artış öngörülüyor. Bu tahminlere göre, yeni zam oranlarının ne kadar olacağı ve sonuçları hakkında ayrıntılar merakla bekleniyor. İşte ilk veriler ışığında emekli ve memur maaş zam hesaplaması...

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Merkez Bankası, 2024 yılı için yıl sonu enflasyon tahminini %38 olarak belirledi ve üst bandı %42 olarak açıkladı. Bu tahminler gerçekleşirse, emekliler için maaş artışının %10-14 arasında olabileceği öngörülüyor. Temmuz ayında açıklanan 6 aylık enflasyon oranı %24.73 olarak belirlenmişti ve bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yansıtılmıştı.

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Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini %38 olarak açıklarken, üst bant %42 olarak belirledi.

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Bu tahminlere göre emeklilerin artış oranlarının %10-14 arasında olması bekleniyor.

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Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranı %24,73 olarak belirlenen ve SSK ile Bağ-Kur emeklileri bu oran kadar artış aldı.

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Memurlar ve memur emeklileri ise toplu inşaat artışlarıyla birlikte %19,31 oranında bir artış sağladı.

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Ocak ayında, refah payı ile birlikte toplam %49.25 artış görüldü ve yıllık artış oranı %86.16'ya çıktı. Temmuz enflasyonuyla birlikte 7 ay oran %28,76 oldu.

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Merkez Bankası'nın raporuna göre, yıl sonu enflasyon tahmininin %38 olarak gerçekleşmesi durumunda memurlar ve memur emeklileri için enflasyon farkı çok küçük bir artış sağlayacak ve toplam artış %6.62 olacak.

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Üst bant olan %42 oranı gerçekleşirse artış oranı %9.70'e çıkacak.

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri için tahminler şu şekilde: %38 oranındaki tahminde 6 aylık enflasyon artışı %10,65 olacak, %42 oranında ise %13,95 olarak hesaplanacak.

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RAKAMLAR 3 OCAK'TA NETLEŞECEK

Kesin rakamlar, 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile kesinleşecek.

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YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ AÇIKLANDI

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024, 2025 ve 2026 yılı için enflasyon tahminlerini açıkladı.

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2024 yılı için enflasyon beklentisi yüzde 38, 2025 yılı için yüzde 14, ve 2026 yılı için ise yüzde 9 olarak öngörüldü.

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Bu tahminler, önümüzdeki yıllarda memur ve emeklilerin alacağı zam oranlarının belirlenmesinde de önemli bir rol oynayacak.

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