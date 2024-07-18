Temmuz ayında artan emekli maaşları, banka promosyonlarına da olumlu yansıdı. Emeklileri bünyelerinde tutmayı hedefleyen bankalar, temmuz itibarıyla emeklilere ödedikleri promosyon miktarlarını artırdı. Yeni maaşlarının ödemesine başlanan emekliler güncellenen banka promosyon miktarlarını da sorgulamaya devam ediyor. İşte bankaların emeklilere sunduğu güncel promosyon miktarları...
17 Temmuz'dan itibaren yeni zamlı maaşlar emeklinin hesabına yatırılmaya başlanacak. Bu maaş artışıyla birlikte promosyon hesaplamalarında da değişiklik yapılacak ve daha yüksek promosyon ödemelerinin önü açılacak. Bankaların belirlediği promosyon dilimlerini aşan emekliler, bu sayede daha yüksek promosyon alabilecek. İşte emekli promosyonlarına yönelik detaylar...
Bankalar, 2017’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma gereği, kendileriyle 3 yıllık sözleşme imzalayan emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor.
Son yapılan zamlarla birlikte kamu bankalarının promosyon tutarları 3-5 bin liradan 8-12 bin liraya yükselmişti. Özel bankalar ise daha fazla emekli müşteri çekmek için promosyon tutarlarını artırarak 18 bin liraya varan ödemeler yapıyor.
Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor. Daha iyi bir avantaj ortaya çıktığında emekliler 3 yılın dolmasını beklemeden de bankalarını değiştirebiliyor.
Geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunmaları yeterli. Bu bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor ve yeni geçtiği bankadan promosyonu peşin alıyor.
Emekli maaşlarına yapılan yüzde 24,73 zamla birlikte kademeli olarak uygulanan maaş promosyonlarında bir üst dilime geçmek mümkün olacak.
Örneğin; 10-15 bin lira arası maaşı olanlar bankadan 8 bin lira promosyon aldıysa, maaşı yapılacak zamla 15 bin lirayı aştığında bu kez 10 bin liralık promosyon için başvuru yapabilecek.
Yine maaşı 15-20 bin lira arasında olan emekliler daha önce 10 bin liralık promosyon için sözleşme imzaladıysa ve son zamla birlikte maaşı 20 bin lirayı aştıysa bu kez 12 bin liralık promosyon talep edebilecek.
Bu durumda bankayla sözleşme güncellenmesi gerekecek. Bankaların maaşa göre sunduğu promosyon tutarlarının takibi bu açıdan çok önemli.
Akbank
Bankanın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 31 Temmuz’a kadar taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt eden emeklilere 15 bin liraya varan promosyon sağlıyor. Banka buna ek olarak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 500 lira olmak üzere toplam 2 bin 500 lira chip-para veriyor. Böylece toplam promosyonu 17 bin 500 liraya çıkarmak mümkün oluyor.
ING
Emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaşa göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca otomatik fatura talimatı verenler 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18 bin TL’ye varan nakit promosyon alabiliyor. Banka emekli müşterisine ücretsiz para transferi, düşük faizle ihtiyaç kredisi kullandırımı, kredi kartı aidat muafiyeti gibi seçenekler de sunuyor. Kampanya 31 Temmuz’a kadar geçerli.
Yapı Kredi
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere (31 Temmuz’a kadar) maaş tutarına göre 15 bin lira promosyon ödüyor. Buna göre; bir aylık net geliri 9 bin 999 liraya kadar olanlara 6 bin 250 lira; 10 bin ila 14 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin lira; 15 bin lira ila 19 bin 999 lira arasında olanlara 12 bin 500 lira; maaşı 20 bin liranın üzerinde olanlara da 15 bin lira nakit promosyon ödeniyor. Banka ayrıca 2 yeni fatura talimatı için 1.500 lira, kredi kartıyla 60 gün içinde 1.000 lira harcama yapılması halinde 1.000 lira ek ödül, mobil uygulamaya giriş yapan emekli müşterilere 500 lira nakit ödül sağlıyor. Böylece toplam promosyon ödemesi 18 bin liraya kadar çıkıyor.
İş Bankası
28 Mart-31 Temmuz 2024 arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur) 12 bin liraya varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Banka maaşını taşıyan emekliden kredi kartı aidatı da almıyor.
QNB Finansbank
15 bin liraya varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16 bin 200 TL’ye varan emeklilik promosyonu sunuyor.
Garanti BBVA
Banka emeklilere 15 bin liraya varan nakit promosyon sağlıyor. Kampanya 31 Temmuz’a kadar geçerli. Banka ayrıca EYT kapsamında olan ancak prim eksiğini borçlanarak (askerlik, doğum gibi) emekli olabileceklere kredi desteği de sağlıyor.
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank
Kamu bankalarından maaş alan emekliler 12 bin liraya varan promosyondan yararlanabiliyor.
Denizbank
Emekli maaşını Denizbank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12 bin liraya varan promosyon veriliyor.
Albaraka
28 Mart-30 Ağustos tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan emekliler 12 bin liraya varan promosyon ve 4 bin liraya varan ödül kazanma fırsatı yakalıyor.
Türkiye Finans
Maaşını bankaya taşıyanlar 12 bin liraya varan nakit promosyon alıyor. Ayrıca tanıdık emeklilerin de Türkiye Finans’a gelmesini sağlayanlara toplamda 2 bin 500 liraya varan nakit ödül veriliyor.