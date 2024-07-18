Yapı Kredi

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere (31 Temmuz’a kadar) maaş tutarına göre 15 bin lira promosyon ödüyor. Buna göre; bir aylık net geliri 9 bin 999 liraya kadar olanlara 6 bin 250 lira; 10 bin ila 14 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin lira; 15 bin lira ila 19 bin 999 lira arasında olanlara 12 bin 500 lira; maaşı 20 bin liranın üzerinde olanlara da 15 bin lira nakit promosyon ödeniyor. Banka ayrıca 2 yeni fatura talimatı için 1.500 lira, kredi kartıyla 60 gün içinde 1.000 lira harcama yapılması halinde 1.000 lira ek ödül, mobil uygulamaya giriş yapan emekli müşterilere 500 lira nakit ödül sağlıyor. Böylece toplam promosyon ödemesi 18 bin liraya kadar çıkıyor.