Emlak Konut’un ‘Kazançlı Yatırım’ kampanyasına vatandaş akın etti. Yoğun talep üzerine 23 Mart olan son başvuru tarihi 27 Nisan’a kadar uzatıldı
İstanbul, İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki seçili konut projelerinde geçerli olan Emlak Konut Kampanyasının başvuru tarihleri uzatıldı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, kampanyaya yoğun ilgi gösterildiğini açıkladı. Kampanya hakkında bilgi almak isteyen 250 binden fazla kişi, Emlak Konut'un web sitesi üzerinden form doldurdu, 96 binin üzerinde çağrı müşteri hizmetlerine yapıldı ve satış ofislerine yapılan ziyaret sayısı 22 bini geçti. İşte, 2025 Emlak Konut Kampanyası başvuru tarihleri...
EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI
Emlak Konut GYO'nun orta gelirlilere yönelik hayata geçirdiği 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın başvuru süresi uzatıldı.
Emlak Konut'tan yapılan açıklamaya göre; Kazançlı Yatırım Kampanyası yoğun ilgiyle karşılandı. Kampanya kapsamında, bir ayda 4 bin 500 konuttan 2 binden fazlasının ön satışı gerçekleştirildi.
Emlak Konut'un 19 Şubat'ta başlattığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın 23 Mart 2025 olan son başvuru tarihi 27 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.
Emlak Konut, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir’deki 25 projesini kapsayan 'Kazançlı Yatırım Kampanyası'nın başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.
EMLAK KONUT KAMPANYASI BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.
EV TESLİMATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Emlak Konut'un duyurduğu kampanyada bulunan projelerinin teslim tarihleri konusunda ise bu yıl teslim edilecek projeler olduğu gibi 3 yıla kadar sürecek projelerin de olduğu belirtildi.