Emlak Konut, konut arzını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ederken, yeni bir kampanya duyurdu. "Kazançlı Yatırım Kampanyası" adıyla başlatılan proje kapsamında, bir yıl boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. Kampanya, peşinatsız ve azalan taksitli ödeme imkanı sunarak, ev sahibi olmak isteyenlere önemli bir fırsat sağlayacak. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, düzenlenen basın toplantısında kampanyanın detaylarını açıkladı. Orta gelir grubuna yönelik hazırlanan kampanya, İstanbul başta olmak üzere çeşitli illerde geçerli olacak. İşte, kampanyanın başvuru şartları, ödeme planı ve kapsamındaki projeler hakkında detaylar...
Emlak Konut, konut arzını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ederken, "Kazançlı Yatırım Kampanyası" adıyla yeni bir konut kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında ilk yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. Ayrıca peşinatsız ve azalan taksitli ödeme modeliyle ev sahibi olmak isteyenlere önemli avantajlar sunulacak.
BAKAN MURAT KURUM'DAN ORTAYA GELİRLİYE KONUT MÜJDESİ!
İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu tarafından düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dar gelirliye konut müjdesinin ardından diğer gelir gruplarını kapsayacak projenin müjdesini verdi:
"Sektörün hareketliliğini artıracak bir diğer kampanyayı da Emlak Konut'umuzla başlatıyoruz. Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz."
Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz kampanyaya dair detayları açıkladı.
Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
Merkez Bankası, son iki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %45'e indirdi. 2025 yılında da faiz indiriminin devam etmesi öngörülmektedir. Faiz oranlarındaki düşüş, konut kredilerine erişimi kolaylaştırarak talebi artıracak, enflasyondaki gerileme ise konut fiyatlarının daha dengeli ve sürdürülebilir bir seyir izlemesine katkı sağlayacaktır.
Önümüzdeki dönemde, gayrimenkul sektörü için daha istikrarlı ve olumlu bir ekonomik ortamın oluşacağını öngörüyoruz.
Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, Bakanımız Sayın Murat Kurum'un koordinasyonunda gayrimenkul sektörüne katkı sunmaya devam ediyoruz.
Bu kapsamda, Sayın Bakanımızın dün açıkladığı gibi, dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi olmasına imkân tanıyacak projenin, TOKİ tarafından yıl sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
Biz de Emlak Konut olarak, gayrimenkul sektörüne katkı sağlamak ve farklı gelir gruplarına hitap etmek amacıyla "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nı başlatıyoruz. Kampanyamız kapsamında, 25 farklı projemizde ev sahibi olmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor, sektöre ivme kazandırıyoruz.
Değerli basın mensupları,Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz.Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunuyor:
BİRİNCİ MODEL
Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.
İKİNCİ MODEL
İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.
ÜÇÜNCÜ MODEL
Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor.
Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkânı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.
Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.
Başvuru tarihi ne zaman?
Kampanyanın son başvuru tarihi 23 Mart 2025.
Kampanyadaki ev fiyatları ne kadar?
Kampanya kapsamında en düşük fiyatlı daire 5 milyon 650 bin bandında bulunuyor.
Kampanyaya nasıl başvurulacak?
Satış ofisleri, çağrı merkezlerinden başvurulabilecek ve ödeme planları oluşturulabilecek.
İlk ev şartı var mı?
Kampanyaya katılım için ilk ev sahibi olma şartı bulunmuyor.
Kampanyadaki en ucuz konut fiyatı ne kadar olacak?
Kampanya kapsamındaki en düşük fiyatta dairemiz 5 milyon 650 bin TL. Buradan başlayarak farklı fiyatlarda dairelerimiz var. İstanbul’da da bu fiyata dairelerimiz var.
İstanbul’da en ucuz konut hangi semtte olacak?
Bugünden itibaren başvurularımız başladı. İstanbul’da en düşük fiyatlı dairemiz Arnavutköy projemizde. Hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında Kartal’a kadar çok farklı projelerde dairelerimiz mevcut.
Ara ödeme var mı?
6’ncı ay ile 18’inci ay arasında ara ödemeler var.
Daireler ne zaman teslim edilecek?
Bu sene teslim edeceğimiz projeler de var. 4-5 ay içinde teslimi gerçekleşecek birtakım projeler de var. Bunun içinde yeni başlayan satışa da yeni çıkan 3 yıl içinde teslim edeceğimiz projeler de var.
Alıcı fiyatı ödeyemediğinde kampanya iptal olur mu?
Sözleşmenin bazı şartları var. Bu şartlar dahilinde cezalı bir şekilde ödemeye devam edebilir. Yapılandırma dönemleri olabilir. Onu mutlaka bankalarda olduğu gibi bizde de cezai şartları var.
Herkese kredi çıkabilecek mi?
Emlak Konut'a borçlanma durumunda vatandaşlarımız geldiğinde biz zaten sözleşmelerimizi imzalıyoruz. Onun ödenmemesi durumunda yaptırımları var. Emlak Katılım Bankası’ndan leasing ile başvurulması durumunda onun muhatabı Emlak Katılım Bankası olacak.
İŞTE PROJENİN GEÇERLİ OLDUĞU YERLER
YENİŞEHİR ARNAVUTKÖY EVLERİ, Arnavutköy/İstanbul
YENİ FİKİRTEPE, İstanbul/Kadıköy
KUZEY ADALAR, İstanbul/Kartal
BARBAROS 48, İstanbul/Beşiktaş
BATIYAKASI, İstanbul/Kartal
EBRULİ KAYAŞEHİR, İstanbul/Başakşehir
GÖLYAKA İSTANBUL, İstanbul/Avcılar
ODAK İSTANBUL, İstanbul/Bağcılar
HAYAT FLORA, İstanbul/Küçükçekmece
MAJÖR GÖLYAKA, İstanbul/Avcılar
MEYDAN BAŞAKŞEHİR, İstanbul/Başakşehir
NEZİHPARK BAHÇEKENT, İstanbul/Başakşehir
TUAL ASYA, İstanbul/Sancaktepe
BAŞAKŞEHİR AVRASYA KONUTLARI CADDE, İstanbul/Başakşehir
GÖKTÜRK KEMER EVLERİ, İstanbul/Eyüpsultan
NİDAPARK İSTİNYE, İstanbul/Sarıyer
SENFONİ ETİLER, İstanbul/Etiler
TUAL GÖLYAKA, İstanbul/Avcılar
VADİ PANORAMA, İstanbul/Kağıthane
YENİ LEVENT, İstanbul/Sarıyer
PARK YAŞAM ÇINARKÖY, İstanbul/Çekmeköy
EVORA İZMİR, İzmir
ALLSANCAK, İzmir/Alsancak
BALIKESİR EMLAKKONUTLARI Balıkesir, Altıeylül
PARK YAŞAM ANTALYA Antalya/Aksu