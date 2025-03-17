Emlak vergisi ödeme işlemleri devam ediyor. Emlak vergisi, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre düzenlenen vergi çeşitleri arasında yer alıyor. Konut, iş yeri, arsa, bina gibi tüm taşınmaz malları kapsayan bu vergi kendi içerisinde arazi ve bina vergisi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Belirli durumlarda muafiyet sağlanan emlak vergisi ödemeleri, her yıl iki taksit ya da tek seferde yapılabiliyor. Peki emlak vergisi 1. taksit son günü ne zaman? İşte 2025 yılı emlak vergisi sorgulama ve ödemeleri hakkındaki bilgiler.
Kişilerin sahip olduğu arsa ya da bina üzerinden alınan vergi türüne emlak vergisi denildiği bilinmektedir. 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre ülke sınırları içerisindeki tüm yapılar bina vergisine, arsalar ise arazi vergisine tabidir. Her sene düzenli olarak belediyelere ödenmesi gereken, ödenmediği taktirde gecikme zammı uygulanabilen, emlak vergilerinde 1. taksitler mart, nisan ve mayıs aylarında yapılabilmektedir.
EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025
Emlak vergilerinde ödeme işlemleri mükellefler tarafından, iki taksit ya da tek seferde ödenebilmektedir. Bağlı bulunan belediyeler gidilerek, ya da e-belediye sistemi üzerinden yapılabilen emlak vergisi ödemelerinde 1. taksit dönemi, mart, nisan ve mayıs aylarıdır. 2. taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılmalıdır.
Mülk sahipleri emlak vergisini her sene iki taksitte öder. İlk taksit 1 Mart - 31 Mayıs, ikinci taksit ise 1-30 Kasım arası oluyor.
Vergi ödemeleri, https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adresi üzerinden görüntülenerek ödeme yapılabilir.
EMLAK VERGİSİ SORGULAMA VE ÖDEME
KİMLER EMLAK VERGİSİ ÖDER?
Söz konusu vergiyi, taşınmazın sahibi, varsa yararlanma hakkı sahibi, her ikisi de yoksa taşınmazı sahibi gibi kullananlar ödemekle yükümlüdürler.
EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?
Emlak vergisinden muaf olan grup; hiçbir geliri olmadığını belgeleyen ev hanımları, 18 yaşından büyük işsizler ile sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri olmayan emeklilerdi. Öte yandan gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri de muaftır.
HANGİ GAYRİMENKULLER VERGİDEN MUAFTIR?
Emlak Vergisi Kanunu’nun 4. maddesine göre tarım işletme binaları, devlete ait binalar, orduevleri, askeri gazinolar, ibadethaneler, yabancı devletlere ait elçilik ve konsolosluk binaları ile barajlar için bina vergisi ödenmez. İlgili kanunun 14. maddesine göre ise devlete ait araziler, mezarlıklar ve yabancı ülkelere ait arsalar da vergiye tabi değildir.