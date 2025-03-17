EMLAK VERGİSİ ÖDEME TAKVİMİ 2025





Emlak vergilerinde ödeme işlemleri mükellefler tarafından, iki taksit ya da tek seferde ödenebilmektedir. Bağlı bulunan belediyeler gidilerek, ya da e-belediye sistemi üzerinden yapılabilen emlak vergisi ödemelerinde 1. taksit dönemi, mart, nisan ve mayıs aylarıdır. 2. taksit ödemeleri ise kasım ayında yapılmalıdır.





Mülk sahipleri emlak vergisini her sene iki taksitte öder. İlk taksit 1 Mart - 31 Mayıs, ikinci taksit ise 1-30 Kasım arası oluyor.





Vergi ödemeleri, https://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu adresi üzerinden görüntülenerek ödeme yapılabilir.





EMLAK VERGİSİ SORGULAMA VE ÖDEME







