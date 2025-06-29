Memur emekli maaş zammı için gözler TÜİK'te. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz’da açıklanacak olan bu veri, memur ve emeklilerin yılın ikinci yarısında alacakları maaş zammının belirlenmesinde kilit rol oynayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük devlet memuru aylığını 392 liradan 2025 yılı itibarıyla 43 bin 726 liraya çıkardıklarını ifade etti. Merkez Bankası tarafından yapılan haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 6 aylık enflasyon farkı beklentisi belli oldu. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı beklentisine göre memur ve en düşük emekli maaşı zam oranları.

1 /8 Memur ve emekli maaş zammı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri, milyonlarca memur ve emeklinin gözünü kulağını çevirdiği en önemli gündem maddesi haline geldi. Altı aylık enflasyon farkı üzerinden yapılacak maaş hesaplamaları için geri sayım başlarken, kamu çalışanları ve emekliler, açıklanacak oranlara göre ceplerine girecek zam miktarını şimdiden hesaplamaya çalışıyor. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkı beklentisine göre memur ve en düşük emekli maaşı zam oranları.

2 /8 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emekli memurlarımızın maaş ve ikramiyelerinde ciddi iyileştirmeler sağladık" dedi. Kamuda sendikalaşma oranının yüzde 47'den yüzde 75'e, sendikalı kamu personeli sayısının da 650 binden 2,3 milyona ulaştığını aktaran Işıkhan, en düşük devlet memuru aylığını 392 liradan 2025 yılı itibarıyla 43 bin 726 liraya çıkardıklarını ifade etti.

3 /8 6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK? Memur ve emekli maaşları, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileriyle yeniden şekilleniyor. Eğer toplu sözleşmede belirlenen zam oranı, altı aylık enflasyonun altında kalırsa, ortaya çıkan fark "enflasyon farkı" olarak doğrudan maaşlara yansıtılıyor. Bu nedenle, milyonlarca kamu çalışanı ve emeklisi için Haziran ayı enflasyon rakamı, maaşlara yapılacak artışın belirlenmesinde kritik bir öneme sahip.

4 /8 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi, bu bekleyişe ışık tutuyor. Geçen ay yüzde 1,77 olarak beklenen Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artışı beklentisi, son anket döneminde yüzde 1,61'e geriledi.

5 /8 Eğer bu beklenti gerçekleşir ve Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,61 seviyesinde açıklanırsa, 6 aylık toplam enflasyon oranı yaklaşık olarak yüzde 16,95 olacak. Bu oran, memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında görülecek zammın temelini oluşturacak.

6 /8 ENFLASYON FARKINA GÖRE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK? Emekli maaşı zammında 6 aylık enflasyon farkı toplamı belirleyici oluyor. Buna göre; 6 aylık enflasyon toplamı eğer %16.95 olarak gelirse, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına %16.95 oranında zam yapılacak.

7 /8 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA NE KADAR OLACAK? En düşük emekli maaşı en son gelen zamla birlikte 14 bin 469 liraya yükselmişti. Haziran enflasyonu eğer beklentiye göre açıklanırsa en düşük emekli maaşı 14 bin 469 liradan, 16 bin 921 liraya yükselebilir. En düşük emekli maaşının artması için kanunun hazırlanıp Meclis komisyonundan geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.