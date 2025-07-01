Enflasyon Rakamları Ne Durumda?

2025 yılının ilk beş ayına ilişkin TÜİK verilerine göre enflasyon artışı şöyle:





Ocak: %5,03





Şubat: %2,27





Mart: %2,46





Nisan: %3,00





Mayıs: %1,53





Bu verilere göre ilk 5 aylık toplam enflasyon %15,09 oldu. Haziran ayı için ise beklenti %1,61 seviyesinde. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık toplam enflasyon oranı yaklaşık %16,95 olacak. Bu oran, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak.