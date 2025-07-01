Temmuz 2025 emekli maaş zammı için gözler 3 Temmuz'da açıklanacak TÜİK enflasyon verilerine çevrildi. Ocak-Mayıs döneminde enflasyon %15,09 olurken, Haziran ayı beklentisi %1,61 seviyesinde. Bu tahmin gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon %16,95'e ulaşacak ve SGK ile Bağ-Kur emeklileri bu oranda zam alacak. İşte en düşük emekli maaşı tahminleri.
Mevcut en düşük emekli maaşı olan 14.469 TL'nin artırılması için de çalışmalar yürütülüyor. Düzenlemenin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi ve TBMM Genel Kurulu'na sunulması bekleniyor.
Halen 14.469 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının artırılması için hükümet kanadında çalışmalar sürüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığı düzenlemesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda değerlendirileceğini açıkladı. Güler, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla çalışma yapılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı süreci birlikte yürütüyor,” dedi.
Enflasyon Rakamları Ne Durumda?
2025 yılının ilk beş ayına ilişkin TÜİK verilerine göre enflasyon artışı şöyle:
Ocak: %5,03
Şubat: %2,27
Mart: %2,46
Nisan: %3,00
Mayıs: %1,53
Bu verilere göre ilk 5 aylık toplam enflasyon %15,09 oldu. Haziran ayı için ise beklenti %1,61 seviyesinde. Bu tahmin gerçekleşirse 6 aylık toplam enflasyon oranı yaklaşık %16,95 olacak. Bu oran, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıyacak.
Zam süreci nasıl işleyecek?
3 Temmuz 2025: TÜİK, Haziran enflasyonunu açıklayacak.
4 Temmuz: Plan ve Bütçe Komisyonu, maaş düzenlemesini görüşecek.
Genel Kurul Süreci: Komisyondan geçen teklif, TBMM Genel Kurulu’na sunulacak.
Yürürlüğe Giriş: Teklif onaylanırsa aynı hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
3,7 milyon kişiyi ilgilendiriyor
AK Parti Grup Başkanı Güler’in açıklamasına göre, şu anki en düşük emekli maaşı olan 14.469 TL, yaklaşık 3 milyon 716 bin emekliyi doğrudan ilgilendiriyor. Artış yapılması halinde bu kesim için önemli bir gelir iyileştirmesi sağlanmış olacak.
Memurlar için enflasyon farkı ne anlama geliyor?
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşmeyle belirlenen zam oranı, enflasyonun altında kalırsa aradaki fark “enflasyon farkı” olarak maaşlara ekleniyor. Bu nedenle Haziran verisi, memur maaşları için de kritik öneme sahip.