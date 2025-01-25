En ucuz 10 araba tek tek sıralandı! 1 milyon TL'nin altında sıfır modeller de eklendi

Otomobil fiyatlarında son dönemde yükselme görülmemesi, araç almak isteyen vatandaşları harekete geçirdi. Birçok kişi, fırsatları değerlendirerek araç sahibi olma yönünde adımlar atmaya başladı. Özellikle 1 milyon TL bandında satılan sıfır kilometre araçlar, geniş bir fiyat aralığı sunuyor. Bu durum, otomobil almayı planlayanlar için cazip bir seçenek oluşturuyor.
2025 yılına girişle birlikte otomobil bayileri, fiyatlara zam yapma kararı aldı. Zam oranları, araç modeline göre yüzde 3 ile yüzde 7 arasında değişiklik gösteriyor. Bu artış, bazı araçlarda 20 bin TL’ye kadar yansırken, bazı modellerde ise 50 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
1 MİLYON BANDI VE ALTI SIFIR 10 OTOMOBİL
DACIA SANDERO STEPWAY CVT – 1.099.000 TL
FIAT EGEA CROSS 1.5 MT - 959.900 TL
FIAT EGEA SEDAN 1.3 MT - 1.014.900 TL
FIAT EGEA SEDAN 1.4 MT - 889.900 TL
HYUNDAI İ10 MT - 920.000 TL
HYUNDAI İ20 MT - 979.000 TL
KIA PICANTO AMT - 1.030.500 TL
OPEL CORSA MT – 1.078.900 TL
RENAULT TALIANT AT – 1.090.000 TL
VOLKSWAGEN POLO MT – 1.050.00 TL (BAYİ)