En ucuz 10 araba tek tek sıralandı! 1 milyon TL'nin altında sıfır modeller de eklendi

2025 yılına girişle birlikte otomobil bayileri, fiyatlara zam yapma kararı aldı. Zam oranları, araç modeline göre yüzde 3 ile yüzde 7 arasında değişiklik gösteriyor. Bu artış, bazı araçlarda 20 bin TL’ye kadar yansırken, bazı modellerde ise 50 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.