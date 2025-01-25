Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
En ucuz 10 araba tek tek sıralandı! 1 milyon TL'nin altında sıfır modeller de eklendi

En ucuz 10 araba tek tek sıralandı! 1 milyon TL'nin altında sıfır modeller de eklendi

12:4725/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Otomobil fiyatlarında son dönemde yükselme görülmemesi, araç almak isteyen vatandaşları harekete geçirdi. Birçok kişi, fırsatları değerlendirerek araç sahibi olma yönünde adımlar atmaya başladı. Özellikle 1 milyon TL bandında satılan sıfır kilometre araçlar, geniş bir fiyat aralığı sunuyor. Bu durum, otomobil almayı planlayanlar için cazip bir seçenek oluşturuyor.

2025 yılına girişle birlikte otomobil bayileri, fiyatlara zam yapma kararı aldı. Zam oranları, araç modeline göre yüzde 3 ile yüzde 7 arasında değişiklik gösteriyor. Bu artış, bazı araçlarda 20 bin TL’ye kadar yansırken, bazı modellerde ise 50 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

1 MİLYON BANDI VE ALTI SIFIR 10 OTOMOBİL

DACIA SANDERO STEPWAY CVT – 1.099.000 TL

FIAT EGEA CROSS 1.5 MT - 959.900 TL

FIAT EGEA SEDAN 1.3 MT - 1.014.900 TL

FIAT EGEA SEDAN 1.4 MT - 889.900 TL

HYUNDAI İ10 MT - 920.000 TL

HYUNDAI İ20 MT - 979.000 TL

KIA PICANTO AMT - 1.030.500 TL

OPEL CORSA MT – 1.078.900 TL

RENAULT TALIANT AT – 1.090.000 TL

VOLKSWAGEN POLO MT – 1.050.00 TL (BAYİ)

#araba
#sıfır araba
#araba fiyatları

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ’den 2+1 ve 3+1 daire satış startı verildi: 178.503 TL peşinat ve aylık 6 bin TL taksitle ev sahibi olunacak