Mayıs 2025’te, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yıla göre %7,4 artış gösterdi. Kurban Bayramı sonrası otomobil piyasasında bir canlanma yaşandığı gözlemleniyor. Hem sıfır hem de ikinci el piyasasında bayram öncesinde başlayan hareketliliğin, bayram sonrasında da devam ettiği belirtiliyor. İşte Temmuz ayı BYD, Fiat, Honda, Hyundai, Opel, Renault Clio, Togg, Dacia, Citroen güncel fiyatlar.
İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Rho Motion, mayıs ayına ilişkin elektrikli araç verilerini açıkladı. Buna göre, mayısta dünya çapında 1,6 milyon elektrikli araç satıldı. Böylece, küresel elektrikli araç satışları mayısta yıllık bazda yüzde 24 artarken, aylık bazda da yüzde 8 büyüdü. Kurban Bayramı sonrası döviz kurlarındaki artışla birlikte Temmuz ayında sıfır araç fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor.
Özellikle Euro kurundaki yükselişin otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyeceği belirtiliyor. Bu durum, "daha da pahalanmadan alalım" düşüncesiyle hem sıfır hem de ikinci el araçlara olan ilgiyi artırıyor. Birçok otomobil markası Haziran ayına ilişkin fiyat listelerini Temmuz ayında değiştirmeye hazırlanıyor. En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu. İşte Temmuz ayı BYD, Fiat, Honda, Hyundai, Opel, Renault Clio, Togg, Dacia, Citroen güncel fiyatlar.
Fiat Egea 1.4 Fire Easy benzinli 95 hp 999 bin 990 TL
Hyundai i10 1.2 MPI manuel 1 milyon 94 bin TL
Citroen Elektrikli e-C3 1 milyon 99 bin 900 TL
KIA Picanto 1.0 1 milyon 210 bin TL
Opel Corsa 1.2 manuel 1 milyon 256 bin TL
Dacia Sandero Stepway 1 milyon 356 bin TL
Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life 1 milyon 380 bin TL
MG ZS Comfort 1.0 AT 1 milyon 399 bin TL
Togg T10X V1 RWD Standart menzil 1 milyon 440 bin TL
BYD Dolphin 1 milyon 365 bin TL
Renault Clio Evolution 1.0 TCe otomatik 1 milyon 467 bin TL
Ford Puma 1.0 Titanium manuel 1 milyon 514 bin 600 TL
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 1 milyon 569 bin 900 TL
Honda Jazz 1.5L Hybrid 1 milyon 607 bin TL
Peugeot E-208 GT 100kW 1 milyon 632 bin TL
Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR 1 milyon 620 bin TL
Toyota Corolla Vision Plus 1.5 Multidrive S 1 milyon 625 bin TL
Volkswagen Polo 1.0 manuel 1 milyon 631 bin TL
Cupra Born 1 milyon 925 bin TL
Chery Omoda 5 Pro Intelligent 2 milyon 145 bin TL