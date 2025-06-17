Özellikle Euro kurundaki yükselişin otomobil fiyatlarını doğrudan etkileyeceği belirtiliyor. Bu durum, "daha da pahalanmadan alalım" düşüncesiyle hem sıfır hem de ikinci el araçlara olan ilgiyi artırıyor. Birçok otomobil markası Haziran ayına ilişkin fiyat listelerini Temmuz ayında değiştirmeye hazırlanıyor. En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu. İşte Temmuz ayı BYD, Fiat, Honda, Hyundai, Opel, Renault Clio, Togg, Dacia, Citroen güncel fiyatlar.