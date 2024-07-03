6 aylık enflasyon oranları açıklandı emekli ve memurların maaş artışı ne kadar olacak? Emekli zammı ile memur zammı üzerinde belirleyici olan enflasyon rakamları belli oluyor. Memur maaş zammına ilişkin kritik veri bugün açıklandı. Mayıs ayı enflasyon verisinin TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte memur 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıkmıştı. 5 aylık enflasyon farkı 22,72 olarak hesaplanmıştı. Memurlar yılın ikinci 6 aylık periyodunda % 10 toplu sözleşme zammı ile birlikte enflasyon farkı zammı da belli oldu. Haziran enflasyonu sonrası bu oran yeniden güncellenecek. Peki mayıs enflasyon farkı ne kadar?en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli temmuz maaş zammı ne kadar olacak? sorularının cevapları sorgulanıyor. İşte, 6 aylık oranlara göre emekli maaş hesaplaması.

1 / 23 6 aylık enflasyon farkı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin açıklanacak olmasıyla birlikte gündeme geldi. Binlerce çalışan memur ve emekli, enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte, ocak, şubat, mart, nisan ve mayıs aylarını kapsayan 6 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki haziran ayı enflasyon rakamları ne oldu, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Memur ve emekli enflasyon farkı zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ne kadar artacak?

2 / 23 Enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte, çalışan milyonlarca memur ve emekli güncel enflasyon farkını gündemine aldı. Yılda iki kez toplu enflasyon farkına bağlı olarak zam alan memur ve emekliler, 2024 yılının beşinci enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte gözler temmuz zam oranlarına gözünü çevirdi. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.

3 / 23 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 1,64 , yıllık bazda 71,60 ise yüzde olarak açıklandı. Böylece 6 aylık enflasyon rakamları da netleşti.

4 / 23 Açıklanan veriler ışığında zam oranları şöyle oldu: 6 aylık enflasyon: Yüzde 24.73 6 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 24.73 6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 8.46 6 aylık memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 10 6 aylık enflasyon farkı dahil zam oranı: Yüzde 19.31

5 / 23 SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI (TEMMUZ 2024) Bağ-Kur (Esnaf) - 10.178 TL’den -12.695 TL Bağ-Kur (Tarım) - 8.089 TL’den -10.089 TL SSK (2000 öncesi) - 11.367 TL’den - 14.178 TL SSK (2000 sonrası) - 7.047’den - 8.789 TL

6 / 23 MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ 2024 MAAŞLARI En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL -17.586 TL En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den - 39.205 TL Bekar memur: 30.372 TL’den – 36.236 TL



7 / 23 En düşük memur emekli maaşı - 14.740 TL -17.586 TL En düşük memur maaşı: 32.860 TL’den - 39.205 TL Bekar memur: 30.372 TL’den – 36.236 TL

8 / 23 10.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 12.473 TL 10.100,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 12.582,73 TL

9 / 23 10.200,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 12.692,46 TL 10.300,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 12.802,19 TL

10 / 23 10.400,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 12.911,92 TL 10.500,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 13.021,65 TL

11 / 23 10.600,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 13.131,38 TL 10.700,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 13.241,11 TL

12 / 23 10.800,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 13.350,84 TL 10.900,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 13.460,57 TL 11.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 13.570,30 TL

13 / 23 11.100,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 13.680,03 TL 11.200,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 13.789,76 TL 11.300,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 13.577,08 TL 13.899,49 TL

14 / 23 11.400,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 14.009,22 TL 11.500,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 14.118,95 TL 11.600,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 13.922,26 TL 14.228,68 TL

15 / 23 11.700,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 14.338,41 TL 11.800,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 14.448,14 TL 11.900,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 14.557,87 TL

16 / 23 12.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 14.667,60 TL 12.100,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 14.777,33 TL 12.200,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 14.887,06 TL

17 / 23 12.300,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 14.996,79 TL

12.400,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 15.106,52 TL

12.500,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 15.216,25 TL TL

12.600,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 15.325,98 TL TL

18 / 23 12.700,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 15.435,71 TL 12.800,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 15.545,44 TL 12.900,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 15.655,17 TL TL

19 / 23 13.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 15.764,90 TL

13.100,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 15.874,63 TL

13.200,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 15.984,36 TL

13.300,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 16.094,09 TL

20 / 23 13.400,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 16.203,82 TL

13.500,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 16.313,55 TL

13.600,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 16.423,28 TL

21 / 23 13.700,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 16.533,01 TL

13.800,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 16.642,74 TL

13.900,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 16.752,47 TL

22 / 23 14.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 16.862,20 TL 15.000,00 TL maaş alan yeni maaşı ne kadar olacak? 17.959,50 TL