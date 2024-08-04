Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Ağustos 2024, Pazartesi açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verileri, hem emekli-memur hem ev sahipleri hem de kiracılar için oldukça önemli. Bu verilerle birlikte, kira artış oranları da netleşecek. Peki Temmuz ayı enflasyon oranı ne olur, beklenti ne yönde?

1 / 6 TÜİK'in açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verileri, hem emekli-memur hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir veri olacaktır. Enflasyon verileri, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarını belirlemede de önemli bir rol oynar. Türkiye'de birçok kira sözleşmesi, TÜFE'ye göre artış yapılmasını öngörmektedir. Bu durumda, temmuz ayı enflasyon verileri, yeni dönemdeki kira artışlarının temelini oluşturacaktır.

2 / 6 Temmuz ayı enflasyon ne zaman açıklanacak? Gözler, TÜİK tarafından açıklanacak olan temmuz ayı enflasyon verisinde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın temmuz ayına ilişkin enflasyon verisini 5 Ağustos Pazartesi saat 10:00’da açıklayacak.

3 / 6 Açıklanan rakamlarla birlikte temmuz ayı itibarıyla 12 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Bu fark oranında ağustos ayı kira zammı oranındaki üst sınır da belirlenmiş olacak.

4 / 6 Ağustos ayı kira zam oranı ne kadar olacak? Kira kontratı ağustos ayında yenilenecek kiracılar, yüzde 25 sınırının kalkmasıyla birlikte temmuz ayı enflasyon verisini baz alacak. Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3 virgül 51 oldu.

5 / 6 Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç? Bir önceki ay yüzde 71,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,23'e ineceği öngörülüyor. Ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,20 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda yüzde 1,64 artış kaydetmişti.