Engelli temmuz maaşı ne kadar, yüzde kaç artacak? Engelli aylığı (maaşı) ne zaman açıklanır?

2025 yılı Temmuz dönemi yaklaşırken, sosyal yardımlar ve destek ödemelerinde de zam beklentisi oluştu. Engelli maaşları, 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda yeniden belirlenecek. 5 aylık enflasyon yüzde 14,29 olarak açıklanırken, Haziran ayı rakamı sonrası yeni maaşlar kesinleşecek. Zamlı engelli aylıklarıyla ilgili tüm gelişmeler yakından takip ediliyor.
emmuz ayında engelli aylığı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon oranının belirleyici olacağı zam oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’ndan (TÜİK) gelecek Haziran ayı verilerine çevrildi. Enflasyon tahminlerine göre engelli aylığına yapılacak artışın oranı netleşmeye başlarken, vatandaşlar yeni ödeme tutarlarını ve açıklanacağı tarihi merak ediyor.
ENGELLİ MAAŞI TABLOSU 2025
%40 ile %69 arasında engeli bulunan bir kişinin engelli maaşı 3.723 TL
%70 ve üzeri engeli bulunan bir kişinin engelli maaşı 5.584 TL
18 yaş altı engelli aylığı 3.723,27 TL
ENGELLİ MAAŞI ZAMMI 2025 TEMMUZ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Engelli aylığı zammı Haziran ayı enflasyonu açıklandıktan sonra 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek.
Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2025 saat 10:00'da açıklanacak.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet'e değerlendiren Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Haziran ayı enflasyon tahmini Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yüzde 1,61 olarak açıklandı. Mayıs ayına kadar kesinleşen yüzde 15,09’luk enflasyon ile Haziran ayı enflasyon beklentisi olan yüzde 1,61 üzerinden değerlendirildiğinde yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verisinin yüzde 16,94 civarında çıkması muhtemel gözüküyor.