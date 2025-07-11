Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Milletimize o tarihi müjdeyi vereceğiz.” sözleri büyük merak uyardırdı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını açıkladı. Hem AK Parti'den hem de MHP'den konuya ilişkin ardı ardına açıklama geldi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü neyi açıklayacak, ne müjde verecek, saat kaçta konuşacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, MHP lideri Bahçeli ile tam bir işbirliği içinde oldlarını belirterek, “Miletimize o tarihi müjdeyi de birlikte vereceğiz.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklaması sonrası Erdoğan Cumartesi günü neyi açıklayacak, ne müjde verecek? sorusu sorulmaya başlandı. Peki Erdoğan'ın Cumartesi günü vereceği mesaj ne olacak?
AK Partı Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir televizyon programında "Cumhurbaşkanımız Cumartesi sabahı tarihi bir açıklama yapacak" dedi.Sürecin öngördükleri şekilde devam ettiğini söyleyen Çelik, "Bütün vatandaşlarımızı Cumartesi sabahı Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyorum" diye konuştu.
CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN YENİ MÜJDE Mİ AÇIKLAYACAK?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "Cumhurbaşkanımız cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacak." ifadelerini kullandı.
Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “"Devlet terörle mücadelede birçok yöntem kullanmıştır. Şimdi geldiğimiz noktada bütün güvenlik güçleri görevlerinin başında ancak gelişen şartlar doğrultusunda terör örgütünün silah bırakacağı bir ortam görülmüştür. Bölgemizde dış unsurlar terör örgütlerini kullanıyor. Süreç bizim ön gördüğümüz şekilde devam ediyor. Birkaç gün içinde bunun gerçekleşeceğini öngörüyoruz.
AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da, AK Parti'nin Kızılcahamam kampının sloganını açıklarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumartesi günü yapacağı konuşmaya da değindi.
Eyyüp Kadir İnan Erdoğan’ın Cumartesi günü vereceği mesaja ilişkin, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan cumartesi günü önemli mesajlar verecek. AK Parti kampında tarihi mesajlar verilecek. Cumhurbaşkanımız Erdoğan yeni dönemin yol haritasını belirleyecek. AK Parti ortak aklın partisidir. " dedi.
"Birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız"
MHP cephesinden de konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Artık dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Türkiye tarihi bir eşikte. Yeni bir döneme geçiyoruz. Terörsüz Türkiye’nin arifesindeyiz. Yarım asrı bulan kanlı bir sürecin sonuna geldik. Allah’ın izniyle birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız. Türkiye büyük bir külfetinden kurtuluyor. Türkiye yüzyılına, terörsüz Türkiye hedefi mühür vuracak."