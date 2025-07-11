"Birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız"

MHP cephesinden de konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Artık dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak" dedi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'in açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye tarihi bir eşikte. Yeni bir döneme geçiyoruz. Terörsüz Türkiye’nin arifesindeyiz. Yarım asrı bulan kanlı bir sürecin sonuna geldik. Allah’ın izniyle birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız. Türkiye büyük bir külfetinden kurtuluyor. Türkiye yüzyılına, terörsüz Türkiye hedefi mühür vuracak."