İBB iştirakleriyle ilgili yürütülen yolsuzluk soruşturmasında kritik bir tanık olan Ertan Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadelerde, iştirakler üzerinden yürütülen kamu zararına yol açan uygulamaları detaylarıyla anlatmış; bazı kamu görevlileri ve yüklenici firmalar arasındaki çıkar ilişkilerini de deşifre etmişti. İBB Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler sorgulanıyor. Peki, Ertan Yıldız kimdir, nereli? Ertan Yıldız ne iş yapıyor? İşte Ertan Yıldız'ın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler...

1 /3 ERTAN YILDIZ KİMDİR?

1970 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğan Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

2 /3 Ardından aynı üniversitede mühendislik yönetimi yüksek lisansını tamamlayarak yüksek mühendis ünvanını aldı.

5 yıllık finans sektörü tecrübesi ardından özel sektörde sanayi şirketlerinde yaklaşık 22 yıl boyunca şirket ortaklıkları ve üst düzey yöneticilik yaptı. Bu dönemde yönetimi altındaki şirketler ISO listelerinde ve ihracat sıralamalarında önemli yerlerde oldu. Ekrem İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte Başkan Danışmanı olarak atandı. Evli ve 2 çocuğu olan Ertan Yıldız, İngilizce bilmektedir.



