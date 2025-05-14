Ev hanımlarına emeklilik hakkı geliyor! Düğmeye basıldı çocuklu anneler erken emekli olacak. Ev hanımlarına emeklilik müjdesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, "Ev kadınlarının emekliliğine yönelik çalışma olacak" sözleri ile duyurdu. Peki, Ev hanımlarına emeklilik hakkı ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilecek, şartlar neler? İşte tüm detaylar...
Ev hanımlarına emeklilik şartları ve başvuru tarihleri yeni gelişmelerle gündeme gelmeye devam ediyor. Ev hanımlarına emeklilik düzenlemesinin 5 yıl içinde hayata geçirileceği belirtilirken, aktif sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta kapsamında sosyal güvenlik sistemine dahil edileceği öne sürülüyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan konuya ilişkin son dakika açıklaması yaptı.
EV HANIMLARINA EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bu sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesiydi. 2028’e gelmeden tamamlayacağız."
BAKAN IŞIKHAN'DAN SON DAKİKA EV HANIMLARINA EMEKLİLİK MÜJDESİ
Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Emeklilere yönelik şuan bir çalışmamız yok. Şuan kamu işçilerinin toplu sözleşme görüşmelerine yoğunlaşmış durumdayız. Şu an emeklilere yönelik bir çalışmamız yok. Kadınların emekliliğine yönelik bir çalışmamız olacak. Haziran Temmuz ayında alt yapısını hazırlayacağız. İçeriği henüz netleştirmedik çünkü bir analiz yapmamız gerekiyor.
EMEKLİLİK HAKKINDAN KİMLER FAYDALANACAK?
Hazırlanan projeye göre, daha önce sigorta girişi olsun ya da olmasın başvuruda bulunan ev hanımları her ay sigorta primini yatırarak emekli olabilecek.
NE KADAR PRİM ÖDENECEK?
En az ödenecek prim, brüt asgari ücretin yüzde 32’si; en fazla ödenecek prim ise brüt asgari ücretin 7.5 katının yüzde 32’si kadar. Belirtmekte fayda var; yatırılacak prim ne kadar yüksek olursa emekli olunduğunda alınacak emekli maaşı da o kadar yüksek olur. Ödenecek primin yüzde 20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, yüzde 12’si ise genel sağlık sigortası primidir.
NORMAL ŞARTLARDA 9 BİN GÜN VE 58 YAŞ SINIRI GEREKİYOR
İsteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınları Bağ-Kur kapsamında değerlendirilip, bu şartlara göre emekliliğe hak kazanıyorlar. İsteğe bağlı sigortalı olunduğunda 9.000 gün prim ödenmesi ve 58 yaşını doldurmaları gerekiyorlar ki, emekli olunabilsin.
DEVLET DESTEĞİ SAĞLANACAK
Ödenecek aylık primlerin 3'te birini devlet karşılayacak. Emeklilik için gerekli olan 15 yıllık ödemede devlet desteği bugünkü asgari ücretle 500 bin lirayı bulacak.