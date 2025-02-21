Evde bakım yardımı ödemeleriyle ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Engelli vatandaşların ailelerine yapılan ödemelerin 10 bin 125 TL'ye yükseltildiğini açıklayan Bakan Göktaş, 541 bin vatandaşa bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapıldığını paylaştı. Peki evde bakım yardımı kimler alabilir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında engelli kişilerin ailelerine yapılan evde bakım yardımı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, evde bakım yardımı ödemelerinin 10 bin 125 TL'ye yükseltildiğini duyurdu.
EVDE BAKIM YARDIMI NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında, Evde Bakım Yardımı'nın aylık 10 bin 125 liraya yükseltildiğini bildirdi.
Göktaş, sosyal medya hesabından "Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır." notuyla paylaşımda bulundu.
Engelli vatandaşların evlerinde, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlanan, 'Evde Bakım Yardımı'nı en önemli hizmetlerden biri olarak gördüklerini ifade eden Göktaş, bu destekten faydalanan Yalçınkaya ailesine bugün ziyarette bulunduğunu belirtti.
Göktaş, Aile Yılı kapsamında, aile odaklı bakım hizmet modellerini güçlendirdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda, Aylık Evde Bakım Yardımı ödemesini 10 bin 125 liraya yükselttik. 541 bin vatandaşımıza bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. Sadece 2024 yılında 54,7 milyar lira destek sağladık." ifadelerini kullandı.
Bakan Göktaş, paylaşımında Yalçınkaya ailesini ziyaretine ilişkin fotoğraflara da yer verdi.
Evde Bakım Hizmeti Kimlere Verilir?
Üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda evde bakım ücreti verilir.