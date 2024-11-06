Evlilik kredisi ödeme takvimi şekillendi: 150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak?

"150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gençler için sağlanacak faizsiz evlilik kredisinin ödeme tarihini duyurdu. Bakan Göktaş, başvurusu onaylanan genç çiftlere verilecek 150 bin TL tutarındaki faizsiz kredi ödemelerinin Mayıs ayında başlayacağını belirtti. Toplamda 48 ay vadeli ve ilk 2 yılı geri ödemesiz olarak sunulacak bu kredi, gençlerin evlilik sürecindeki maddi yüklerini hafifletmeyi amaçlıyor.

1 /6 "150 bin TL evlilik kredisi ödemeleri ne zaman yapılacak? Faizsiz evlilik kredisi ödeme tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye ile Macaristan'ın Aile Yapısının Güçlendirilmesine Yönelik Özgün Yaklaşımlar Paneli"nde konuştu.

2 /6 Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında tesis edilen 48 ay vadeli faizsiz 150 bin TL’lik evlilik kredisine ilişkin açıklama yaptı.

3 /6 Göktaş, sıfır faizli 150 bin TL'lik evlilik kredisi başvurusu kabul edilen gençlere ödemelerin Mayıs ayı içerisinde yapılacağını duyurdu.

4 /6 Bakan Göktaş’ın sıfır faizli evlilik kredisiyle ilgili açıklaması şöyle: Gençlerimizin aile kurmalarını desteklemek ve onları her türlü sosyal riske karşı korumak için Aile ve Gençlik Fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimize faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul edilen gençlerimizle ödemeleri yapacağımızın müjdesini de paylaşmak istiyorum."

5 /6 FAİZSİZ KREDİDEN KİMLER FAYDALANACAK? Deprem bölgesindeki gençler bu krediden öncelikli olarak faydalanacak. İlerleyen süreçte program Türkiye genelindeki tüm gençleri kapsayacak.