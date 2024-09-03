"Konut ve iş yeri Eylül kira zam oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Eylül ayı kira artış oranı için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK, Ağustos ayına ait enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. Temmuz ayı itibarıyla %25 kira artış sınırının sona ermesiyle birlikte, konut ve iş yeri kiraları için uygulanacak artış oranlarının nasıl şekilleneceği merak konusu. Peki Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

1 / 8 "Eylül ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜİK enflasyon rakamlarını 3 Eylül Salı günü duyurdu. Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da netlik kazanacak. Geçtiğimiz getirilen kira zam sınırı Temmuz ayında sona erdi. Bununla birlikte Eylül ayı kira artış oranı da merak edilen konular arasında yer alıyordu.

2 / 8 EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR, YÜZDE KAÇ? Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos ayına ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla konut ve işyeri kira artış oranları da belli oldu.

3 / 8 Buna göre, konut ve işyeri kiralarına 12 aylık ortalama üzerinden artış yapılacak.

4 / 8 Açıklanan Ağustos ayı enflasyon verisiyle birlikte kira ve işyerlerine uygulanacak tavan zam oranı da yüzde 64,91 olarak netlik kazandı.

5 / 8 Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

6 / 8 Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve Temmuz ayından itaberen sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.

7 / 8 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA FORMÜLÜ KONUT ÖRNEK HESAP Mevcut Kira Bedeli: 10.000,00 TL Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024 Girdiğiniz Artış Oranı: %25 Kira Artış Tutarı: 2.500,00 TL Aylık Yeni Kira Tutarı: 12.500,00 TL Yıllık Yeni Kira Tutarı: 150.000,00 TL