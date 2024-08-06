EYT'yi beklemeden emekli olabilirsiniz! 1999-2008 SGK girişi olanlara 3600-4500 ve 5400 primle erken emeklilik...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı sunarak milyonlarca kişiye umut oluyor. EYT düzenlemesi, emeklilik yaşını çocuk sayısına göre düşürme ve esnafın emekliliği için prim gün sayısını 7200’e indirme gibi önemli değişiklikler içeriyor. Bu adımlar, özellikle kadınlar ve esnaflar için emeklilik imkanlarını genişletiyor ve emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yaparak daha fazla kişinin erken emekli olmasını sağlıyor. Peki kısmi emeklilik torba yasada yer alacak mı, var mı?

1 / 9 SSK-SGK’lı kadınlar için 3600 prim günüyle emekli olabilme yaş sınırının 50’ye, erkekler içinse 55’e düşürülmesi öngörülen kısmi emeklilik düzenlemesi detaylandırıldı. Ayrıca, Bağkur prim gün sayısının 7200’e indirilmesi planlanıyor. Bu yeni düzenleme, emeklilik yaş şartlarında önemli kolaylıklar sunarak kısmi emeklilik uygulamasını yeniden şekillendiriyor. Kısmi emeklilik kapsamında, emekli olanlar en düşük maaş olan 10.000 TL’yi alabilecekler. Erken emeklilik için bu değişikliklerle ilgili gereken şartlar ve detaylar hakkında bilgi almak isteyenler için güncel gelişmeleri takip etmek faydalı olacaktır.

2 / 9 Az prim günü olanlar için emeklilik hayali artık daha erişilebilir hale geliyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre değişen yeni düzenlemeler 10, 12.5 ve 15 yıl primle emekli olma imkanı sunuyor. Peki, bu yeni sistemle kimler, nasıl emekli olabilecek?

3 / 9 10 YIL PRİMİ OLANLARA EMEKLİLİK FIRSATI EYT Kapsamında Emeklilik: 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan SSK'lılar için kısmi emeklilik kapısı aralanıyor.

4 / 9 Bu gruptakiler 3600 prim gününü tamamlayıp, ilgili yaş sınırına ulaştıklarında emekli olabiliyor.

5 / 9 Özellikle kadınlar 50, erkekler ise 55 yaşını doldurduklarında emeklilik hakları devreye giriyor. Bu sürecin sonunda emekli aylığı, üç şartın son gerçekleştiği tarihe göre hesaplanıyor.

6 / 9 Tarım İşçilerine Özel İmkanlar: Tarım işçileri için ise 15 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü şartı bulunuyor.

7 / 9 1984'ten itibaren tarım sektöründe çalışanlar sosyal güvenlik kapsamına alındı ve yaş sınırı olmaksızın emekli olma hakkı tanındı.

8 / 9 2008 sosyal güvenlik reformundan önce bu haklara sahip olan tarım işçileri, EYT düzenlemesiyle de avantajlarını koruyor.