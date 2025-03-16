FED faiz kararı için geri sayım sürüyor. FED faiz kararı toplantısı, mart ayında faizin ne yönde olacağını merak eden yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. FED, ocak ayında faizi yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu. Peki, 2025 mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

1 /5 FED toplantısı sonrası yılın ikinci faiz kararı açıklanacak. Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gideceği yönündeki beklentileri öne çıkarırken, piyasalar ve yatırımcılar ABB’den gelecek faiz kararına kilitlendi. FED faiz kararı öncesinde ekonomistlerin mart ayında açıklanacak faiz kararıyla ilgili beklentisi sorgulanıyor. Peki, mart ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2 /5 FED YILIN İKİNCİ FAİZ KARARINI NE ZAMAN AÇIKLAYACAK? ABD Merkez Bankası'nın (FED) 2025 yılındaki ikinci Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 19 Mart 2025 Çarşamba günü yapılacak. Toplantının ardından FED faiz kararını saat 22.00'da açıklayacak.

3 /5 FED FAİZ İNDİRİR Mİ, BEKLENTİ NE YÖNDE? Ekonomistlerin beklentileri, Fed'in bu toplantıda politika faizini mevcut seviyesinde sabit tutacağı yönünde. Ocak 2025'teki toplantısında Fed, politika faizini %4,25-4,50 aralığında sabit tutmuştu.

4 /5 Son dönemde enflasyonun %2,5 seviyesine yükselmesi ve güçlü ekonomik veriler, Fed'in daha temkinli bir faiz politikası izlemesine neden oluyor.