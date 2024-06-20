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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 FED temmuz ayı faiz kararı

11:42 - 20/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:42 - 20/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
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FED faiz kararı ne zaman?

Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı. ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı, küresel piyasaları yakından takip eden yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Uzmanlara göre Fed'in ilk faiz indiriminin zamanına ilişkin tahminlerde eylül ayı öne çıkarken, Merkez Bankası’nın 2024 yılında en az bir faiz indirimi bekleniyor. FED faiz kararı, altın, dolar, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası haziranda faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Şimdi gözler temmuz ayı toplantısında. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta? Faiz beklentisi ne yönde? FED faizi ne zaman indirecek? İşte merak edilen detaylar.

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ABD Merkez Bankası (FED) temmuz ayı faiz kararı için yatırımcıların tedirgin bekleyişi sürüyor. FED, haziran ayı politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. ABD ekonomisinde düzelme sinyali verecek olan FED faiz indirimiyle birlikte, piyasalara olumlu sinyaller verilecek. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman?

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Temmuz ayı FED faiz kararı ne zaman?

FED faiz kararı temmuz ayı için açıklanacak. Takvime göre temmuz ayının 30 ve 31'inde gerçekleşecek toplantı sonrası karar 31 Temmuz'da saat 21:00'da açıklanacak.

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FED faiz indirimi ne zaman?

Rabobank Kıdemli ABD Stratejisti Philip Marey, ABD'de açıklanan mart ayına ilişkin enflasyonun Fed'in haziranda faiz indirimine başlama umudunu yok eden bir oyun değiştirici olduğunu belirtti.

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"Artık ilk faiz indirimini eylül ayında, ikinci faiz indirimini ise aralık ayında bekliyoruz." ifadesini kullanan Marey, şimdilik Fed'den beklenebilecek tek hamlenin bilanço küçültme hızının azaltılması olabileceğini aktardı.

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Marey, Fed'in mayıs ayında bilanço küçültme hızını yarı yarıya azaltabileceğini vurguladı.

Başkanlık seçimlerinde, Donald Trump'ın kasımda zafer kazanabileceğini belirten Marey, olası bir küresel ithalat tarifesi nedeniyle enflasyonda bir yükseliş olabileceğini ve Fed'in 2025'te iki faiz indirimi daha yaptıktan sonra faiz indirim döngüsünü duraklatabileceğini dile getirdi. 

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Muhtemelen 2025'te mali teşvik sona erdiğinde, Fed'in para politikasını gevşetme yönünde yavaş yavaş ilerleyebileceği öngörüsünde bulunan Schmidt, 2025 sonbaharına kadar her biri 25 baz puanlık dört faiz indirimi gerçekleşebileceğini kaydetti.

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FED 2024 toplantı tarihleri

Fed'in 2024 yılında programına göre, faiz toplantısı 30-31 Temmuz, 17-18 Eylül, 6-7 Kasım ve 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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