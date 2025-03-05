UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Rangers'ı konuk edecek. Avrupa'da 285. maçına çıkacak olan Fenerbahçe, saha avantajıyla ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın planlarını yapıyor. Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip maç saatini beklemeye başladı. Peki Fenerbahçe Rangers maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe'nin Avrupa serüveni devam ediyor. Fenerbahçe 6 Mart Perşembe akşamı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı Kadıköy'de konuk edecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. İlk maçtan galip gelerek rövanşa avantajlı çıkmak isteyen Fenerbahçe, Samandıra'da yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. İşte Fenerbahçe Rangers maçı hakkında merak edilenler...
FENERBAHÇE-RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın (6 Mart 2025) Fenerbahçe sahasında Rangers'ı konuk edecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadele TRT1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Fenerbahçe, Avrupa'da 285. maçını oynayacak
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İskoçya temsilcisi Rangers'ı ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 285. karşılaşmasını oynayacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 284 müsabakada 112 galibiyet ve 111 mağlubiyet yaşarken, 61 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 388 kez havalandırırken, kalesinde 404 gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde 147. sınav
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 146 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 63 galibiyet elde ederken rakiplerine 45 kez kaybetti, 38 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, 205 kez gol sevinci yaşarken kalesindeki 184 gole engel olamadı.
"Kupa 2"de son 30 maçta sadece 5 mağlubiyet
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 30 maçta sadece 5 mağlubiyet yaşadı.
Sarı-lacivertli ekip, 2021-2022, 2022-2023 ve bu sezonu kapsayan dönemde habere konu kulvarda etkili bir performans ortaya koydu.
Fenerbahçe, söz konusu süreçte 14 galibiyet elde ederken 11 de beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe, Rangers maçı hazırlıklarını tamamladı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Rangers ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra 5'e 2 pas çalışmasına geçildi. Sarı kart cezası nedeniyle yarınki mücadelede forma giyemeyecek olan Fred ve Osayi Samuel'in yanı sıra Oğuz Aydın dinlendirildi.
Sakatlığını atlatan Diego Carlos ile Levent Mercan bireysel çalışma gerçekleştirdi.
İdmanın basına kapalı bölümünde ise Rangers maçının taktiği üzerinde duruldu.
Jose Mourinho: "Birlikte olduğumuz zaman er veya geç başarı gelecektir"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendi geleceğinden çok önemli olanın sarı-lacivertliler olduğunu belirterek, "Burada başarı herkese ait. Birlikte olduğumuz zaman er veya geç başarı gelecektir. Herkesin aynı yöne kürek çektiğini düşünüyorum" dedi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te İskoç ekibi Rangers'ı ağırlayacak. Müsabaka öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi. Çok zorlu rakiplere karşı oynadıklarını belirten Mourinho, "Saha içerisinde zorluklarla karşılaştık. Çünkü iyi takımlara karşı oynadık. Rakiplerimize her zaman saygı duyduk. 18 maçlık yenilmeme sebebimiz de zorluklara karşı gösterdiğimiz cesaret ve ruh. Saha dışında zorluk yaşamadık, zorlu dönemden geçmedik" diye konuştu.