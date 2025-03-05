Jose Mourinho: "Birlikte olduğumuz zaman er veya geç başarı gelecektir"





Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, kendi geleceğinden çok önemli olanın sarı-lacivertliler olduğunu belirterek, "Burada başarı herkese ait. Birlikte olduğumuz zaman er veya geç başarı gelecektir. Herkesin aynı yöne kürek çektiğini düşünüyorum" dedi.





UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te İskoç ekibi Rangers'ı ağırlayacak. Müsabaka öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi. Çok zorlu rakiplere karşı oynadıklarını belirten Mourinho, "Saha içerisinde zorluklarla karşılaştık. Çünkü iyi takımlara karşı oynadık. Rakiplerimize her zaman saygı duyduk. 18 maçlık yenilmeme sebebimiz de zorluklara karşı gösterdiğimiz cesaret ve ruh. Saha dışında zorluk yaşamadık, zorlu dönemden geçmedik" diye konuştu.