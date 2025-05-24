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Gassal dizisinin ikinci sezonu yayında! TRT Tabii Gassal 2. sezon yeni bölümleri nereden izlenir?

Gassal dizisinin ikinci sezonu yayında! TRT Tabii Gassal 2. sezon yeni bölümleri nereden izlenir?

Tuğba Güner
11:0824/05/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İlk sezonuyla izleyicileri derinden etkileyen ve dijital platformlarda büyük ses getiren Gassal dizisi, ikinci sezonuyla geri dönüyor. İzleyiciler tarafından bir süredir "Gassal 2. sezon başladı mı, ne zaman yayınlanacak?" soruları merak ediliyordu. Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı "Gassal" ikinci sezonuyla yayında. Peki, TRT Tabii Gassal dizisi 2. sezon ilk bölümü nereden izlenir? İşte TRT Tabii Gassal dizisi tüm bölümleri izleme linki.

GASSAL 2. SEZON BAŞLADI MI?


İlk sezonuyla izlenme rekorları kıran ve sosyal medyada geniş yankı uyandıran, Türkiye'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal", ikinci sezonuyla izleyiciyle buluştu.

GASSAL 2. SEZON BÖLÜMLER NEREDEN İZLENİR?


Gassal dizisi tabii dijital platformunda yer alıyor. Gassal dizisini izlemek için tabii’ye web sitesi veya uygulama üzerinden kayıt olduktan sonra Premium paket satın alınması gerekiyor. Kullanıcılar premium paket ile orijinal dizileri reklamsız olarak izleyebiliyor ve bölümleri çevrimdışı izleme özelliğinden faydalanabiliyor.

TRT TABİİ GASSAL BÖLÜMLERİ İZLE

GASSAL OYUNCULARI KİMLER?


TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'nin orijinal dizisi "Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor.

GASSAL 2. SEZONDA KATILAN OYUNCULAR


Dizinin yeni sezonuna ise Hande Soral ve Bayhan dahil oldu.

GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?


"Ölünce beni kim yıkayacak?" sorusunun peşine düşen bir gassalın hikâyesini anlatan Gassal, ölümle yüzleştikten sonra hayatını yeniden şekillendirmeye karar veren Baki'nin duygu yüklü öyküsünü ekranlara taşıyor.

GASSAL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gassal dizisi mekanlarının bir kısmı İstanbul ve çevresi ve Kocaeli’de yer alırken dizinin bazı sahnelerinin çekimi Kılıçlı Film Platosu’nda gerçekleştirildi.

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