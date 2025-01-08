Genel Af ile ilgili son dakika açıklaması AK Parti'den geldi. İnfaz düzenlemesi ve genel af konuları, özellikle cezaevi mahkûmları ve yakınları tarafından yakından takip edilen önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. 10. Yargı Paketi'nin içeriği ve bu paketin infaz düzenlemelerine etkisi de merak konusu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, genel affa ilişkin konuştu. Peki İnfaz düzenlemesi son gelişmeler neler, genel af çıkacak mı? 10. Yargı Paketi içeriğinde neler var? Mahkumlara af yeni torba yasada var mı?
AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Abdullah Güler, genel af çıkacak iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
DEM Parti heyetinin AK Parti TBMM Grup Başkanlığı ziyareti hatırlatılarak, "Dünkü görüşme ve süreçle ilgili umutlu musunuz? PKK silah bırakır mı? Terörsüz Türkiye ile ilgili kanaatinizi almak istiyoruz?" sorusu üzerine Abdullah Güler, ziyaretin içeriğine ilişkin bir şey söyleme imkanının olmadığını söyledi.
Genel af çıkacak mı?
AK Parti Grup Başkanı Güler, "Sürece ilişkin genel af çıkacağı, teröristbaşı Öcalan'a ev hapsi ve terör suçlularına af yorumları yapılıyor. Bunlar mümkün mü?" sorusuna, "Olaylara, şartlı, birbiriyle bağlantılı, şu olur, o olmazsa hiçbir şey olmaz gibi bir yaklaşımı doğru bulmam. Genel af gibi konu gündemimizde yok." ifadelerini kullandı. Abdullah Güler şunları söyledi:
"Bu olaylara şartlı, birbirine bağlantılı, 'o olmazsa hiçbir şey olmaz' gibi bir süreçle yaklaşmayı ben doğru bulmam. Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Zaten ceza infaz yasamızda bizim kendi hayati konumunu sürdüremeyecek derecede, bireysel çalışmalarını, bireysel insani davranışlarını yapamayacak derecede hasta, yatalak, bakıma muhtaç hale gelmiş mahkumların sonuçları itibarı ile belli bir yaştan sonra Cumhurbaşkanımızın zaten yetkisi içerisinde olan bazı hususlar var.
Bu adli adli tıp kurulu raporuna bağlandığı zaman zaten 28 Şubat paşalarında olduğu gibi belli hastalıklar noktasına zaten tahliye ediliyor ve o bakımlarının yapılması için, tedavi yapılması için zaten tahliye yapıyor, o imkan zaten var. Ama bunu bugünden yani sadece buna bağlayarak yürütmek ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Mevcut ceza infaz düzenlemesinde siz suç ayrımı yaparak bunu değerlendiremezsiniz. Siz kişinin işlediği suça bakarak infaz düzenlemesinin şeklini belirlemiyorsunuz.
Terör suçlu da olsa, adi suçlu da olsa aynı ceza bu koşullar içerisinde, aynı insan hakları özelliği bağlamında sizin bunu infaz etmeniz gerekiyor, onun ayrımı yapamazsınız. Ama bunu getirip buna bağlamak doğru değil. Bizim daha üstte toplumsal barışı değiştirici, dönüştürücü bir duruma getirmemiz lazım. Sadece 'Bir kişi var, bununla ilgili bir infaz düzenlemesi yapalım, buna bağlayalım' gibi bir şey çok basit olur."
10. yargı paketi neleri kapsıyor içeriğinde neler var?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "10'uncu yargı paketiyle ilgili hazırlıklarımız var ve hem 10'uncu yargı paketinde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak, özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında ifade ettiği, toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak" dedi.
10'uncu yargı paketinde neler var?
Şu anda Meclis'in gündeminde 9'uncu yargı paketi var. 10'uncu yargı paketiyle ilgili hazırlıklarımız var ve hem 10'uncu yargı paketinde hem de Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ortaya konulacak özellikle ceza adaletiyle ilgili kısmı Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmalarında ifade ettiği, toplumun huzur ve sükununu bozmaya yönelik suçlardaki, o suçlarla mücadeleyi daha etkin hale getirebilmek için önemli düzenlemeler olacak. Bunu önümüzdeki süreçte hep beraber göreceğiz.“
Kadın cinayetlerine ilişkin bir soru üzerine, Tunç şu ifadeleri kullandı: “Kadına yönelik şiddet bizim kırmızı çizgimiz. Dolayısıyla kadınlarımızın şiddetten korunmasıyla ilgili biliyorsunuz kadına karşı işlenen suçları artırmıştık. Kasten öldürme suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirmiştik. Kasten yaralama ve diğer kadına yönelik işlenen suçların cezalarını diğer kişilere işlenenden daha ağır hale getirilmişti, önceki yasama döneminde. Bunun daha etkin uygulanması noktasındaki çabalarımızı da inşallah sürdürmenin gayreti içerisinde olacağız.“