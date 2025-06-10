Altın fiyatları, küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği ABD-Çin ticaret görüşmelerinin etkisiyle haftaya düşüşle başladı. 10 Haziran Salı sabahı itibarıyla spot altının ons fiyatı yüzde 0,6 oranında gerileyerek 3.307 dolar seviyesine indi. Altın yatırımcısının gözü kulağı altın fiyatlarındaki hareket ve küresel gelişmelere çevrilmiş durumda. Altında son durum ne? Gram altın ne kadar olacak? Altın fiyatları daha da düşecek mi yükselecek mi?
Altın fiyatları, küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği ABD-Çin ticaret görüşmelerinin etkisiyle haftaya düşüşle başladı. Londra’da devam eden müzakerelerden çıkacak olası sonuçlar beklenirken, yatırımcılar altın piyasasında temkinli bir duruş sergiliyor. Uzmanların farklı görüşleri olsa da, genel olarak gram altında 4000 TL ve altında bir seviye alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.
Geçtiğimiz haftalarda gram altının 4000 TL'nin altına düşüşü, altın almak isteyenler için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Uzmanların genel görüşü, kısa vadede yaşanabilecek düşüşlerin alım fırsatı olabileceği yönünde. Ancak, orta ve uzun vadede altının yükseliş trendini sürdürmesi bekleniyor. Altın yükselir mi, düşer mi? Uzmanı anlattı.
Altın yükselir mi, düşer mi?
Katıldığı bir televizyon programında konuşan ekonomist Nazlı Sarp şu ifadeleri kullandı: "Esasında ülkemizdeki altının gram fiyatındaki düşüş küreselde altının onsundaki düşüşe bağlı olarak hareket ediyor. Bu gelişme büyük ölçüde ABD ile Çin'in 90 gün süreyle o yüksek vergilerden vazgeçmesi yüzde 30 ve yüzde 10 olarak karşılıklı olarak belirlemelerinin ardından geldi. Piyasalarda risk iştahında bir artış oluştu ve bu risk iştahındaki artış da altında düşüşü beraberinde getirdi. Ancak tabii ki bu geçici bir durum.
Keza ABD Başkanı Trump'ın son yaptığı açıklamasına göre birkaç hafta içerisinde yeni vergi düzenlemelerinin gelebileceği sinyalini de vermiş durumda. Henüz biliyorsunuz özellikle en düşük vergide bile anlaşabildiği bir ülke yok. Bir tek İngiltere ile bir anlaşma yaptı. Orada da yüzde 10'luk vergiyi kaldırmadı. Sadece demir, alüminyum gibi ürünlerde bir de sınırlı sayıda 100 bin otomobile kadar bir anlaşma yapılmış durumda. Henüz İngiltere bile vazgeçtirebilmiş değil. Dolayısıyla pek çok ülke şu anda sırada bekliyor anlaşma konusunda ve bu aslında vergi rejiminin daha hafiflemekle beraber devam etmesi bekleniyor.
Fed de herhangi bir değişiklikte bulunmadı. Uzunca bir süredir Fed'in de bağımsızlığı sorgulanıyordu yine Sayın Trump'ın ifadeleri neticesinde. Bakıldığında altın biraz güç kaybetmekle beraber yine de çok düşük seviyelere örneğin 3 bin doların altı gibi bir seviyeye şu aşamada inmez gibi gözüküyor ve önümüzdeki dönemlerde de bu volatilitesini sürdürmeye bana göre devam edecektir. Çünkü kaçınılmaz olarak bir finansal krizi ben önümüzdeki dönemlerde öngörebiliyorum ne yazık ki"
Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz ise şu ifadeleri kullandı: “Amerika'dan gelen veriler önemli olacak. Resesyon kaygıları artarsa bu altına yarayabilir. Ama en iyi tahlilde ben şunu bekliyorum; altın tarafında bir düşüş olsa da bir çöküş beklemem. 3100 dolarlar etrafında, orası olmasa bile 3000 dolarda tutunan bir altın olur. Çok ciddi bir düşüş olmaz kanaatindeyim ama ciddi bir yükseliş de yakın vadede beklememek lazım. Önümüzdeki birkaç ay daha altında ne güçlü düşüş ne güçlü yükselişin olmadığı daha yatay bant arasında belirli bir volatilitesi olan altın olacağı kanaatindeyim ben bir süre daha.
Bu haftayı da bir izlemek lazım. Alım için daha iyi fırsatlar gelebilir. Orta uzun vadeli yatırımcı için konuşursak evet 3200 doların altı gramda da 4000'in altı bir alım fırsatıdır. Fakat kademeli alım yapmak lazım. Altına ayırdığımız parayla tek seferde 4000 TL'nin altına indi diye gram altın almayalım. Paramızı 4'e, 5'e bölelim, bir kademeyle örneğin 1/5'i ile 4.000 TL'nin altına indiğinde alalım. Sonrasında bekleyelim. Çünkü neden? Mesela 4000 sonrasında 3950 altına inebilir, 3900 altına inebilir. Yani teknik olarak baktığımız zaman 3750'ye kadar bir gerileme potansiyeli var. Temel bunu destekleyebilir. O zaman ne yapalım? Düştükçe, düştükçe almak mantıklı.
Kısa vadeli altın yatırımcısı için bence şu aşamada pozisyon açmak biraz riskli ama biraz riski artıracağım diyorsanız 3235 dolar örneğin bir alım yeri olabilir. 4050 TL üstüdür gram altında. Ona göre stop lossları çok böyle yakın koyarak, haber akışlarını yakın takip ederek bu yapılabilir. Ama kısa vadeli yatırımcı ne zaman açmalı asıl pozisyonu rahat olmak için? 3300 dolar. Bunun gramdaki karşılığı da 4120 TL'dir. 4120 TL üstünde tutunan bir gram altın gördüğümüz zaman belki daha rahat pozisyon açılabilir. Yani bu açıdan orta uzun vadeciler için her zaman her geri çekilme alım fırsatıdır. Fakat tek seferde değil parçalara bölerek alalım bence"