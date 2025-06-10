Keza ABD Başkanı Trump'ın son yaptığı açıklamasına göre birkaç hafta içerisinde yeni vergi düzenlemelerinin gelebileceği sinyalini de vermiş durumda. Henüz biliyorsunuz özellikle en düşük vergide bile anlaşabildiği bir ülke yok. Bir tek İngiltere ile bir anlaşma yaptı. Orada da yüzde 10'luk vergiyi kaldırmadı. Sadece demir, alüminyum gibi ürünlerde bir de sınırlı sayıda 100 bin otomobile kadar bir anlaşma yapılmış durumda. Henüz İngiltere bile vazgeçtirebilmiş değil. Dolayısıyla pek çok ülke şu anda sırada bekliyor anlaşma konusunda ve bu aslında vergi rejiminin daha hafiflemekle beraber devam etmesi bekleniyor.