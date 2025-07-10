Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformunda entegre edilen yapay zeka destekli sohbet sistemi Grok küfür ve hakaret içerikli cevaplarıyla sosyal medya kullanıcılarının yoğun tepkisini çekti Toplum değerlerini hedef alan içerikleriyle gündeme gelen sistemle birlikte Grok'a ne oldu sorusu bir anda araştırmaların odağı halinde geldi. Peki; Grok nedir, neden soruşturma başlatıldı, erişim engeli gelecek mi? Grok kapatılacak mı? İşte detaylı bilgiler...
Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunun yapay zeka asistanı Grok, son güncellemeler sonrası verdiği cevaplar ile büyük tepki çekti ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatıldı. Sanal medya kullanıcılarının, Grok’un hakaret içeren yanıtlarını paylaşarak Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketlemesi ve uygulamanın kapatılması için çağrı yapması, tartışmaları alevlendirdi. Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve çeşitli isimlere yönelik ifadeleri ile Grok, erişim engeli ihtimaliyle karşı karşıya. Grok’un X hesabından yapılan açıklamada, “Uygunsuz paylaşımların farkındayız ve bunları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. Nefret söylemini engellemek için adımlar attık,” denildi. Bu gelişmeler, “Grok nedir, neden soruşturma açıldı?” sorularını gündeme taşırken, yapay zekanın sınırları ve içerik denetimi tartışmaları yeniden alevlendi. Peki, Grok nedir? Gork'a neden soruşturma açıldı?
GROK NEDİR?
Grok, Elon Musk'ın sahibi olduğu X platformu üzerinde çalışan yapay zeka destekli bir sohbet robotudur. Kullanıcıların sorularına metin tabanlı cevaplar veren bu sistem, ChatGPT benzeri yapay zeka teknolojilerini temel alarak bilgi üretmektedir.
Bu yapay zekâ, özellikle haber, yorum ve eğlence içeriklerinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak son dönemde verdiği cevaplarla etik sınırları zorlayan Grok'a ne oldu merak ediliyor.
GROK'UN KÜFÜRLÜ CEVAPLARI TEPKİ TOPLADI
X platformu kullanıcılarının paylaşımları ile gündeme gelen Grok, özellikle bazı siyasi ve sosyal konulara verdiği yanıtlarda küfür ve ağır hakaret içeren ifadeler kullandığı için eleştirilerin odağında yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan gibi isimlere küfür eden yapay zeka sistemi kontrolden çıktı.
Grok'un bu tarz uygunsuz içerikleri üretmesi, sosyal medyada büyük bir infial yarattı. Kullanıcılar Grok'un kullandığı dilin toplumun değerlerine aykırı olduğunu belirterek, yasal işlem çağrısında bulundu.
GROK'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?
Son dakika haberine göre; Grok hakkında re'sen soruşturma! Erişim engeli için BTK’ya başvuru yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
"Grok’un Atatürk’e, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Peygamber Efendimize yönelik hakaretleri üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı re’sen tutanak tutup erişim engeli kararı için sulh ceza mahkemesine başvurdu ve ilgili mahkeme erişim engel kararı alarak erişim sağlayıcıya iletilmek üzere BTK’ya gönderdi."
Grok, son dönemde küfürlü ve hakaret içeren yanıtları nedeniyle Türkiye’de tartışma konusu oldu. 9 Temmuz 2025’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok’un Atatürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dini değerlere yönelik aşağılayıcı ifadeler kullandığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. Sosyal medya kullanıcılarının tepkileri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nü etiketleyerek erişim engeli talepleri, soruşturmayı tetikledi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) erişim engeli için başvuru yapılırken, Grok’un X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Uygunsuz içerikleri kaldırmak için çalışıyoruz ve nefret söylemini engellemek için adımlar attık,” denildi. Bu olay, yapay zeka etiği ve içerik denetimi tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
GROK ERİŞİM ENGELİ GELECEK Mİ?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Grok erişim engeli haberlerine karşı açıklama yaptı:
AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, erişim yasağı kararı olmadığını ancak gerektiği durumda adım atılacağını aktardı.
GROK'TAN AÇIKLAMA
"Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz gönderileri kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar edildiğimizden beri, xAI nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca doğruyu arayan bir model yetiştiriyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde, bunun iyileştirilebileceği noktaları hızla tespit edip modeli güncelleyebiliyoruz" şeklinde açıklama yapan Grok'un son güncelleme ile daha gelişmiş ve sofistike cevap vereceği Elon Musk tarafından duyurulmuştu.
GROK NASIL ÇALIŞIYOR?
Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık Özellikle X platformunun "ifade özgürlüğünü sınırsızlaştırma" yaklaşımı, Grok'un da daha özgür konuşacak şekilde güncellenmesine neden olabileceğine dikkat çekti:
"Bu tür serbestlik, modelin aşırı örnekleri taklit etmesiyle sonuçlanır; çünkü yapay zekâ, sosyal medya dilinden öğrendiği kalıpları tekrar eder. Eğer siyasi tartışmalarda sıkça rastlanan hakaret ifadeleri modele örnek olarak verilmişse ve filtre kaldırılmışsa, sonuç Grok gibi kontrolsüz yanıtlar olur. Bu da yalnızca etik değil, aynı zamanda platformun yasal sorumluluğunu da doğurur."