GROK'UN KÜFÜRLÜ CEVAPLARI TEPKİ TOPLADI

X platformu kullanıcılarının paylaşımları ile gündeme gelen Grok, özellikle bazı siyasi ve sosyal konulara verdiği yanıtlarda küfür ve ağır hakaret içeren ifadeler kullandığı için eleştirilerin odağında yer aldı. Mustafa Kemal Atatürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan gibi isimlere küfür eden yapay zeka sistemi kontrolden çıktı.

Grok'un bu tarz uygunsuz içerikleri üretmesi, sosyal medyada büyük bir infial yarattı. Kullanıcılar Grok'un kullandığı dilin toplumun değerlerine aykırı olduğunu belirterek, yasal işlem çağrısında bulundu.



