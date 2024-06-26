Güneş yanığı ne kadar sürede geçer? Güneş yanığı lekesi kaç gün sonra iyileşir?

Güneş Yanığı Risk Faktörleri Nelerdir?





Güneş yanığı için risk faktörlerinin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:





Açık tenli olmak, mavi gözlü olmak ya da kızıl veya sarı saçlı olmak,

Yoğun güneş alan sıcak bir bölgede veya yüksek rakımlı bir bölgede yaşamak,

Açık havada çalışmak,

Güneş ışığını yansıtan deniz, havuz , kumsal, karlı bölgelerde bulunmak

Korunmasız olarak cildi düzenli olarak güneş ışığına veya solaryum gibi yapay kaynaklarından yayılan UV ışınına maruz bırakmak.