Güneş yanığı ne kadar sürede geçer? Güneş yanığı lekesi kaç gün sonra iyileşir?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneş yanıkları da sıkça karşımıza çıkıyor. Güneş yanığı, cildin ultraviyole (UV) radyasyona (güneş ışığının bir parçası olan görünmez ışınlar) veya bronzlaşma salonları gibi UV ışık kaynaklarına maruz kalması sonucunda oluşan gözle görülür reaksiyonlardır. Eğer güneş koruyucu sürmediyseniz veya sürmeyi unuttuysanız ya da şezlongda uyuyakaldıysanız, cildiniz kırmızılaşabilir ve acı hissi duyabilirsiniz. Güneş yanığı can yakarken aynı zamanda yanık görüntünün ne kadar süre kalacağı da endişe veren bir konu. Güneş Peki, Peki güneş yanığı ne kadar sürede geçer? İşte güneş yanığı iyileşme sürecini etkileyen faktörler ve doğru tedavi yöntemleri...
Güneş yanığı, güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlarının neden olduğu deri hasarıdır. Güneş yanığının belirtileri güneşe maruz kaldıktan birkaç saat sonra ortaya çıkar. Yanığın derecesine göre ise güneş yanığının kalıcılığı değişmektedir. Peki, güneş yanığı ne kadar süree geçer?
Güneş Yanığı Neden Olur?
Cildin ultraviyole ışınlarına uzun süreli maruz kalması sonucu oluşur. Özellikle güneş ışınlarının dik düştüğü öğle saatlerinde korunmasız olarak güneşlenme başlıca güneş yanığı sebebidir. Ayrıca güneş yanıkları, bronzlaşma amacı ile güneş lambaları altında (solaryum) uzun süre kalınması sonucu da oluşabilmektedir. Güneş yanığına davet çıkaran birçok risk faktörü de bulunmaktadır.
Güneş Yanığı Kaç Günde Geçer?
Güneş yanığının geçmesi; ciltteki yanık vaziyetine göre farklılık gösterir. Bu yüzden güneş yanığının geçiş süresi de ciltten cilde göre farklılık gösterebilir. Genel olarak güneş yanığı; 5 ile 15 gün arasında azalarak geçer. Bazı vaziyetlerde daha uzun süreli olabilmektedir. Uygulanacak olan doğal tedavi alternatifleriyle beraber güneş yanığı, bu sürelerden daha az sürede geçer.
Güneş Yanığı Risk Faktörleri Nelerdir?
Güneş yanığı için risk faktörlerinin bir kısmı şu şekilde sıralanabilir:
Açık tenli olmak, mavi gözlü olmak ya da kızıl veya sarı saçlı olmak,
Yoğun güneş alan sıcak bir bölgede veya yüksek rakımlı bir bölgede yaşamak,
Açık havada çalışmak,
Güneş ışığını yansıtan deniz, havuz , kumsal, karlı bölgelerde bulunmak
Korunmasız olarak cildi düzenli olarak güneş ışığına veya solaryum gibi yapay kaynaklarından yayılan UV ışınına maruz bırakmak.
Yüzdeki Güneş Yanığı Nasıl Geçer?
Yüzdeki güneş yanığının geçmesi adına yapılabilecek doğal yöntemler;
Aloe Vera: Cilt adına en fazla tercih edilen yöntemlerden birisi aloe vera jelidir. Aloe vera jeli; cildin tedavisi için uygulanır. Aloe vera jeli, her çeşit güneş yanığına iyi gelir. Aynı şekilde çok etkili olan aloe ver jeli, yanık yerlerini de hemen onarmaya başlar. Bu sayede yanık kısmındaki acı hissini de azaltır.
Elma Sirkesi: Elma sirkesi; cilt bakımı açısından akla gelen ilk metotlardan birisidir. Cildin tüm pH dengesi normal seviyeye geldikten sonra elma sirkesi, mühim ölçüde güneş yanıklarını ortadan kaldıracaktır. Elma sirkesi oldukça önemli doğal metotlar arasında yer alır.
Yoğurt: Yoğurt, güneş yanıkları için kullanılan doğal metotlar içerisinde yer almaktadır. Yoğurt; cildin hepsini besleyerek hızlı bir biçimde onarmaya başlar.
Buz: Buz tedavisi, güneş yanıkları için kullanılan bir tedavi metodudur. Buz tedavisi anlık tercih edilmelidir. Bu yüzden buz tedavisi; güneş yanığından 1 hafta sonra yapılması ideal olacaktır.
Güneş Yanığı Belirtileri ve Dereceleri
Güneş yanığı belirtileri yanığın seviyesine göre değişmektedir.
1.derece güneş yanıkları: Ciltte kızarıklık, gerginlik ve hassasiyet oluşur. Yanık olan bölgede acı hissi olur.
2.derece güneş yanıkları: 1.derece güneş yanıklarında görülen belirtilerle birlikte deride içi su dolu kabarcıklar da oluşabilmektedir.
3.derece güneş yanıkları: Yukarıdaki tüm şikayetlere ek olarak şiddetli acı ve kabuklanmalar oluşabilmektedir.
Yanıklar ile birlikte aşağıdaki belirtilerden herhangi birisi görüldüğü durumda mutlaka sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır:
Mide bulantısı ve kusma
Yüksek ateş,
Titreme,
Baş ve boyun ağrısı