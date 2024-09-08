2025 hac kayıtları ve kuraları, birçok hacı adayının merak ettiği bir konu. Hac ön kayıtları için başvurular, 5 Ağustos tarihinde başladı. Hac kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 16 Eylül’e kadar yapılacak. Peki hac kayıtları nasıl yapılacak? 2025 hac kura tarihi belli oldu mu, Diyanet hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte e Devlet hac başvurusu ekranı.

1 / 7 Hac kayıt ve kayıt yenileme tarihleri 2025, kutsal topraklara gitmeyi bekleyen hacı adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca, gelecek yıl hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, 5 Ağustos tarihinde başladı. 2025 yılı için hac ibadetini yerine getirmek isteyenlerin ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları, e-Devlet üzerinden alınmaya başlandı. Peki Hac ön kayıt başvuruları son gün ne zaman, bitti mi? Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar.

2 / 7 Hac ön kayıt ve kayıt yenileme başvuruları son gün ne zaman? Hacı adayları, 16 Eylül'e kadar anlaşmalı bankalara ön kayıt ücretlerini yatırarak, e-Devlet üzerinden ön kayıt başvurularını hızlı, kolay ve güvenli şekilde yapabilecek. Bu yıl, 2024 hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyenlerin kayıtları, önceki yıllardan farklı olarak Başkanlık tarafından otomatik olarak yenilenmeyecek. Vatandaşlar, kayıt yenileme işlemlerini hac ön kayıt ücreti ödemeden 16 Eylül'e kadar e-Devlet üzerinden yapacak.

3 / 7 Hac kayıtları ve kayıt yenileme nasıl yapılacak? Daha önce herhangi bir kaydı bulunmayan ve 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa müracaat etmek isteyen vatandaşlarımız, ön kayıtlarını 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

4 / 7 2025 yılında hacca gitmek üzere ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşlar, 750 Türk Lirası olan ön kayıt ücretini anlaşmalı bankaların (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) hac kurumsal tahsilat hesabına yatırabilecek.

5 / 7 2024 yılı hac kurasına girdiği halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen ya da kesin kayıt sırası geldiği halde hacca gidemeyen vatandaşlarımızın kayıtları, bu yıl önceki yıllardan farklı olarak Başkanlığımızca otomatik olarak yenilenmeyecek. Söz konusu vatandaşlarımız, hac ön kayıt ücreti ödemeden kayıt yenileme işlemlerini 5 Ağustos 2024 – 16 Eylül 2024 tarihleri arasında e–Devlet üzerinden yapacak.

6 / 7 0-12 yaş arası çocuklarını hacca götürmek isteyen vatandaşlarımız, belirlenen süre içerisinde çocuklarının ön kayıtlarını yapabilecek, gruplarına ekleyebilecek ve söz konusu yaş aralığındaki çocuklar, ebeveylerinin kura kat sayılarını etkilemeyecek. Grup birlikteliğinin 7 kişi ile sınırlı olması sebebiyle, akrabalık bağı 7'den fazla olanlar, akraba olduklarına dair belge ile birlikte müracaat ederek grup birlikteliği yapabilecek. Herhangi bir akrabalık bağı olmayan vatandaşlarımız, talep etmeleri halinde 7 kişiyi geçmemek şartıyla, grup halinde müracaat edebilecek ve tek bir kura numarası ile kuraya katılabilecek.

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

