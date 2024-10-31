Hac ibadeti yapmak isteyen Müslümanların heyecanla beklediği hac kuraları, belirlenen tarihte noter huzurunda çekilmekte. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyurularla kura çekimi tarihi ve saati kamuoyuyla paylaşıldı. Hac kuraları, bilgisayar ortamında yapılan kura sistemi ile şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmekte. 2025 hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ve e Devlet üzerinden ilan edilir. İşte 2025 hac kura sonuçları isim listesi.