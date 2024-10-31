Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 hac kuraları bugün çekildi. Hac kura çekilişi sonuçları canlı yayın ekranı erişime açıldı. Hac kura sonuçları, çekilişin tamamlanmasının ardından kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarının isim listesi e Devlet üzerinden erişime açılacak. Hac kura sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, 84 bin 942 hacı adayı kutsal topraklara gitmeye hak kazanmış olacak. Hacı kayıt işlemlerini 04 Kasım 2024 Pazartesi gününden itibaren yapabilecek. İşte Diyanet hac kura sonucu 2025 isim listesi.
Hac ibadeti yapmak isteyen Müslümanların heyecanla beklediği hac kuraları, belirlenen tarihte noter huzurunda çekilmekte. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyurularla kura çekimi tarihi ve saati kamuoyuyla paylaşıldı. Hac kuraları, bilgisayar ortamında yapılan kura sistemi ile şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmekte. 2025 hac kura sonuçları, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesi ve e Devlet üzerinden ilan edilir. İşte 2025 hac kura sonuçları isim listesi.
Hac kuraları çekildi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2025 yılı hac kura çekilişi noter huzurunda yapıldı. Hac kurası 2025 sonuçları saat 21:00'da e Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek. İşte Diyanet hac kura sonuçları.
2025 HAC KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇKILANACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 hac kuraları 31 Ekim Perşembe günü çekildi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yer alan bilgiye göre, milyonlarca hacı adayının beklediği hac kuraları saat 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Türkiye geneli 2025 hac kura sonuçları isim listesi akşam saat 21:00'de e devlet üzerinden öğrenilecek.
HAC KURA SONUÇLARI CANLI YAYINDA BELLİ OLACAK
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
HAC KURA SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Hac kura sonuçları, 31 Ekim Perşembe günü açıklanıyor. Hac kura sonuçları aynı gün e-Devlet’ten öğrenilebilecek.
HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Hac kurası ile kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları kayıt işlemlerini 04 Kasım 2024 Pazartesi gününden itibaren yapabilecek. Hac kura sonuçlarına göre hacca gitmeye hak kazanan hacı adayları, kesin kayıt işlemleri için Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu veya Özel Acenta Organizasyonlarından birini tercih edecek.
Hacı adayları; hac ücretlerinin tamamı kesin kayıtları sırasında yatırılabilecekleri gibi, taksitler halinde de yatırılabilecek. Ödeme takvimi hac kesin kayıtları esnasında hac yolcularına duyurulacak, belirlenen süreler içerisinde ödeme yapmayanların kayıtları silinecek.